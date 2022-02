Bivši ministar obrane Ante Kotromanović gostovao je na RTL-u Danas gdje je komentirao drže li se Ukrajinci bolje od očekivanog protiv Rusa.

"Moj dojam je da je Putinovo vođenje hladno i proračunato jedne velike operacije na kopnu, moru i zraku. Sve što znamo to su špekulacije, vidimo gdje se borbe vode", rekao je Kotromanović.

"Rusi su brzo došli do Kijeva. Danas je moj dojam prateći medije da je bilo zatišje pred buru. Dva scenarija postoje. Ako se ruska vojska odluči ili direkt ulaz u Kijev i veće gradove i na silu razbijati snage otpora s jakom oklopno mehaniziranim snagama i gomilom pješaštva ili staviti gradove u blokadu. Ruske snage koje se nalaze na prostoru Ukrajine nisu dovoljne", rekao je.

'Ukrajinci su zaspali'

Dodao je da je kombinacija jedne i druge taktike nešto najbliže onome što će rusko vodstvo primijeniti budućih dana. Rekao je i da mu se čini da je ukrajinsko vodstvo zaspalo i nije reagiralo u startu.

"Najave o invaziji bile su danima, mjesecima se o tome govorilo, Rusi su govorili o primjeni sporazuma u Minsku, ovi su to odbijali i koncentracija najboljih ukrajinskih snaga bila je na istoku, a oni su formirali dvije jake formacije na sjeveru i istočno od Kijeva prema Ukrajini", objasnio je.

Kazao je da je Ukrajina trebala napraviti mobilizaciju pričuvnog sastava 30 dana prije i odlučiti se za scenarij borbe.

Početak kraja

Kotromanović je dodao da je pitanje morala vrlo važno.

"Ako se borbe u većim gradovima produže na više mjeseci, tada je to početak kraja Putina, moglo bi biti. Ukrajinski narod se želi tući, vrše se mobilizacije, pitanje je koliko ljudi imaju protuoklopa da bi se branili od oklopnjaka. Putin ima najmodernije oružje i sustave, dovukao je na front sve najbolje. Najmanje tri mjeseca su se uvježbavali na granicama Ukrajine pripremajući se za varijantu napada. Bitan je ukrajinski motiv, da se probudi unutar ljudi, da shvate da je to njihova domovina i da odluče pružiti otpor. Najbolji primjer je Vukovar gdje se mala šačica ljudi uspješno borila dok je god imala streljiva i protuoklopa od 10 puta jače sile", rekao je Kotromanović.

Dodao je i da Ukrajinci moraju imati dovoljno protuoklopnih i protuzračnih sredstava te dovoljno hrane i vode za opsadu.

"Kijev je grad od 2 i pol milijun stanovnika, bit će ga teško blokirati. Ako ne razbiju ukrajinsku vojsku unutar gradova, to će biti teško", rekao je.

'Pljuska zapadnoj demokraciji'

Na pitanje što je međunarodna zajednica trebala učiniti, Kotromanović tvrdi da su pojedini ljudi sa Zapada previše ohrabrivali ukrajinsko vodstvo u neprihvaćanju Minskog sporazuma.

"Prepušteni su sami sebi, bilo je jasno od prvog dana da manje članice NATO-a neće poslati niti jednog vojnika na prostor Ukrajine jer nemaju obvezu. To je pljuska zapadnoj demokraciji, ako na ovome neće shvatiti da određene stvari moraju jače postaviti prema ovakvim stvarima u svijetu imat ćemo problema tko zna gdje", rekao je.

Kotromanović je kazao i da je teško predvidjeti koliko će rat trajati.

"To ovisi o tome koliko će se ukrajinska vojska braniti. Hoće li to trajati 2, 3 ili 15 dana to ne znamo. Što duže otpor bude trajao unutar velikih gradova jer se otpor sveo na njih, ruska armada će imati problema, gubitke u ljudstvu i tehnici, to košta, neće im biti lako", kazao je.

Kotromanović je komentirao i jesu li predsjednik i premijer odmah trebali održati sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost.

"Vidio sam da je predsjednik pozvao vojno-obavještajni sustav koji ga je obavijestio o saznanjima, mislim da je bila dobra reakcija političkog vodstva, imali su zajednički stav o Ukrajini i da je to bilo korektno", rekao je.

Srbija u problemu

Komentirajući odnos Srbije i Vučića prema ratu u Ukrajini, Kotromanović je rekao da je srbijanski predsjednik u problemu.

"Šutio je nekoliko dana, nije znao kako će se situacija odvijati, EU traži jedno, Rus drugo. Znamo da je blizak s Putinom, da je slao vojnu pomoć srpskoj vojsci, mislim da je to stvar EU i NATO-a i da moraju reći hoćeš biti s nama ili s Putinom u timu. Mi smo više puta upozoravali na to sjedenje Beograda na dvije stolice, ali Njemačka i Francuska imala su razumijevanje za takve stavove, ali mislim da je dosta", dodao je.

Na pitanje može li doći do destabilizacije regije, Kotromanović je kazao da nitko nema snage za to.

"Srbija nema snage da sutra intervenira na Kosovu, jer dolje imamo međunarodne snage. Ni Dodik nema takvu snagu da bi se odcijepio od BiH na silu, ali stanje nije dobro", kazao je.

Rekao je i da bi bilo suludo da Rusija zatraži od Vučića da se opredijeli.

"Srbija je maltene u srcu Europe, nalazi se u okruženju članica NATO-a i volio bih vidjeti da Srbija postupi mudro i prestane igrati između Kine i Zapada", kazao je.

Hrvatski način

Komentirao je i može li se Ukrajina obraniti na herojski način kao što se obranila Hrvatska.

"Ruska armada je bila jača od JNA, sličnosti ima. Ukrajinci su bolje naoružani nego mi 1991. Dobra organizacija i motivacija, taj prvi šok od napada jer nisu vjerovali u napad, navikavaju se na stvarnost i da im je neprijatelj iza ugla te da moraju stvoriti taktiku i strategiju kako će obraniti. Prvo što bih napravio, prije mjesec dana bih mobilizirao ljude. Sjeo bi s vojnim vrhom da vidimo scenarije. Nisu se bez veze grupirale snage u Bjelorusiji, da na istoku granice Ukrajine i Rusije ima tenkova. Treba se odlučiti što učiniti. Mislim da Putin i njegovi generali zaziru od uličnih borbi. To je najteži oblik ratovanja. Tko ima iskustva u tome, teško je osvajati zgradu po zgradu, tu su velike žrtve. Ako se Rusi odluče da će krenuti s 200-300 tenkova na grad bit će puno vojnih i civilnih žrtava", zaključio je Kotromanović.