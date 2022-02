Mediji pišu kako je Vladimir Putin trećeg dana invazije na Ukrajinu pozvao specijalni odred pod nazivom "lovci", kako bi pokušao u potpunosti zauzeti susjednu zemlju. Svaki je vojnik navodno dobio špil karata s fotografijama visokih ukrajinskih dužnosnika koje Moskva želi mrtve. "Lovci" su već stigli u ukrajinske šume gdje su nakon molitve započele s pripremama za slanje na bojišnicu. Svoje je trupe posjetio bliski Putinov saveznik, čečenski vođa Ramzan Kadirov.

"Još nikog ne šaljemo… Danas smo okupili dobrovoljce koji su spremni da u bilo kojem trenutku krenu u bilo koju specijalnu operaciju na bilo kojem teritoriju da bi zaštitili našu državu, naš narod", prenose RIA Novosti Kadirovljeve riječi s velike vojne parade u Groznom.

Kadirov je na vlasti u odmetnutoj ruskoj pokrajini Čečeniji od 2004. Naslijedio je svog oca Ahmeda koji je ubijen u atentatu autobombom, a i sam je preživio sličan napada radikalnih islamista. Njima su se Kadirovi zamjerili u Drugom čečenskom ratu, kad su promijenili stranu i postali Putinovi saveznici. Prvi čečenski rat, od 1994. do 1996. počivao je isključivo na nacionalističkim osnovama, dok je drugi bio pobuna džihadista, od kojih su se mnogi pridružili ISIL-u.

Srednjovjekovna tiranija

Osim što je uvelike zaustavio terorizam i islamistički ekstremizam, mnogi mu spočitavaju "tiraniju nalik srednjovjekovnoj". Javno je branio ubojstva iz časti, govorio da su žene vlasništvo muškaraca, a odobravao je i poligamiju te prijetio ruskim oporbenjacima, piše 24sata.

Uz to, navodno je otvorio prvi koncentracijski logor za homoseksualce još od vremena Hitlera. Ondje su mučeni elektrošokovima i prebijani do smrti. Ta se vijest pojavila 2017. kad je potvrđeno da je u zatvoru završilo stotinjak homoseksualaca, od kojih su tri ubijena. Čečenski režim je to tada negirao.

"Ne možete uhititi ili provoditi represivne mjere prema ljudima kojih u državi nema. Da homoseksualci postoje u Čečeniji, vlada o njima ne bi trebala brinuti jer bi ih njihove obitelji same poslale tamo otkud se više ne mogu vratiti", rekao je tada Alvi Karimov, glasnogovornik Ramzana Kadirova.

Primanje povodom Dana čečenskih žena održao je odjeven u povijesnu čečensku ratnu sa željeznim oklopom, kacigom i kopljem. Uspostavio je i program pomirenja, kao odgovor na velik broj razvoda, što je ocijenio uzrokom društvenih problema. Prema podacima njihove državne televizije, ponovno je spojeno 948 rastavljenih parova.

"Moramo probuditi ljude, moramo im objasniti. Moramo vratiti žene koje su napustile svoje muževe te ih ponovo spojiti. To je prioritet", rekao je Kadirov i dodao da su djeca koja podižu oba roditelja manje sklona terorizmu. Iako mu je obitelj, kako tvrdi, najvažnija na svijetu, često je bio uhvaćen u društvu prostitutki, a svakog puta je imao dovoljno dobar izgovor da sve ispadne kao namještaljka.

Ekscentrične odluke

Imao je Kadirov još ekscentričnih odluka. Zabranio je proizvodnju alkohola, a kockanje je proglasio kaznenim djelom. osim toga, naredio je zatvaranje izbjegličkih kampova, jer je zaključio kako su svi ljudi, koji su iz drugih država prebjegli u Čečeniju zapravo špijuni koji žele dobiti detalje o njegovom odnosu s Putinom.

Nakon što su 2006. jedne danske novine objavile karikaturu proroka Muhameda, naredio je zabranu ulaska Dancima u Čečeniju te zabranio rad svih danskih tvrtki i institucija. Dance je nazvao špijunima i proteroristima te poručio da karikaturista treba zapaliti. Srećom, Moskva je u jednoj od rijetkih reakcija na njegove poteze poništila te njegove odluke.

"Ja sam sin svog naroda. Nije bitno jesam li premijer, vojnik ili policajac. Najvažnije je da sam svom narodu koristan te da građanima mogu pogledati u oči i reći im da iza mojih postupanja postoji njihova korist", objasnio je Kadirov svoju vladavinu.

Raskalašen život i privatna vojska

A kao i svaki drugi autokratski vladar, uživa u raskalašenom životu. Osim već spomenutog čestog druženja s prostitutkama, Kadirov kod kuće ima lava i tigra, bavi se boksom, a i veliki je ljubitelj nogometa. Naredio je gradnju predsjedničke palače na 120.000 kvadratnih metara, koja će osim rezidencije sadržavati hotele i toplice. Za to je izdvojio 54 milijuna dolara.

Osim toga, družio se s velikim zvijezdama. Na svoj 35. rođendan pozvao je pjevača Seala, violinisticu Vanessu Mae te glumce Jean-Claudea Van Dammea i Hillary Swank. Govori kako mu je Mike Tyson veliki prijatelj, a posjetio ga je i legendarni Diego Armando Maradona.

Uz to, ima privatnu vojsku od 30.000 ljudi, od kojih su neki već sasvim sigurno stigli u Ukrajinu. Često ga se povezivalo s organiziranim kriminalom, a mnogi politički aktivisti i oporbenjaci nestajali bi preko noći.

