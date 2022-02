Hrvat Denis Ivančić, koji živi u ukrajinskom gradu Ivano-Frankivsku smještenom na zapadu Ukrajine, javio se za RTL.

"Večeras je najgora večer do sada. Imali smo dvije sirene, jedna u 8:30, druga u 10. Ljudi su bježali, trčali prema bunkerima i sada je policijski sat", kazao je Ivančić.

Sva svjetla pogašena, rade samo semafori

Nasuprot njegove zgrade nalazi se sklonište u koje, tvrdi, stane 300 ljudi. Na snazi je i policijski sat. "Pogase sva svijetla, rade samo semafori i naoružane patrole šeću gradom", kazao je.

'Domaćih skoro pa nema'

Kazao je i da je situacija gradu loša. "Domaćih ljudi skoro da nema ili su otišli prema granici ili na sela. Nitko ne radi, firme ne rade, ljudi ne dobivaju plaće i dolazi do egzistencijalnih problema. Rade trgovine s najosnovnijim namirnicama, u centru grada možda rade 2-3 bankomata, restorani i barovi ne rade", kazao je.

Na pitanje može li napustiti grad, kaže da može ali da onda mora otići prema granici na kojoj su gužve. "Gužve su veliki, kolone su i po 100 kilometara prema granici", kazao je.

'Čekam da vidim, ako bude gore nema mi druge...'

Komentirao je i kako se zatekao u Ivano-Frankivsku. "Radim tu, imam tu tvrtku, bavim se distribucijom lijekova koje proizvodim u Istri. Tu živim dvije godine. Čekam da vidim kako će se stvari odvijati, ako će ići prema gore nema druge nego organizirati prijevoz do granice i ukrcat se na prvi autobus koji ide prema Italiji. Jučer me zvao konzul iz hrvatskog konzulata koji mi je ponudio da me vozi do Lavova na prvi autobus i da me odvezu do poljske granice", kazao je Ivančić.