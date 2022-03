Četrnaesti je dan rata u Ukrajini, no izgleda kako bi im ozbiljan val hladnoće mogao stvoriti veliki problem i tako zaustaviti rusko napredovanje. Arktički zrak koji cirkulira kroz Rusiju i Ukrajinu u kombinaciji s istočnim vjetrom mogao bi temperature tijekom noći u Kijevu i Harkivu spustiti na čak minus 10 stupnjeva, a osjet hladnoće zbog naleta vjetra mogao bi biti i do minus 20.

"To će itekako utjecati na one koji dugo borave u konvojima, najviše će patiti ruske trupe koje su ostale na cestama", rekao je ukrajinski izvor, a prenosi The Times.

'Rusi nisu spremni na arktičke uvjete'

Bojnik Kevin Price kaže kako će temperature od minus 20 degradirati ruske snage.

"Hladnoća će poboljšati mobilnost kroz zemlju jer će biti manje blata, ali Rusi nisu spremni za arktičke uvjete. Napadi na gradove bez prikladne odjeće bit će nevjerojatno teški. I nedostatak goriva te odgovarajućih ulja i maziva vojnicima će otežati pokretanje motora u vozilima kako bi se zagrijali. Zamislite da cijelu noć sjedite u zamrzivaču od željeza od 40 tona", kaže bojnik Price, koji je 20 godina služio u britanskoj vojsci.

Rusija ostvaruje vrlo mali napredak

Brigadir Ben Barry, viši suradnik za kopneno ratovanje na Međunarodnom institutu za strateške studije u Londonu, kaže da će vrijeme negativno utjecati i na Ukrajince.

"To će usporiti stvari, ali za obje strane. Udio vojnika koji će dobivati ​​ozljede od hladnoće poput ozeblina definitivno će se povećati", rekao je brigadir Barry.

Jedan vojni dužnosnik NATO-a objasnio je kako Rusija, unatoč upotrebi svih snaga koje je koncentrirala u Ukrajini i oko nje, ostvaruje vrlo mali napredak.

"Vidimo vrlo malo promjena. Prvi put ne očekujemo da će Rusi ostvariti bilo kakav napredak u sljedećih nekoliko dana", kaže.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.