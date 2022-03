Alenko Ribić, bivši dozapovjednik Specijalne policije MUP-a, prokomentirao je za RTL situaciju u Ukrajini. Ribić je trideset godina obučavao hrvatske specijalce, a gledateljima je u uvodu kazao sljedeće:

"Svako okruženje gdje postoji gdje postoji određena infrastruktura i objekti naziva se urbana sredina. To su stalno naseljena mjesta ili povremeno ratovanje u takvom okruženju je izrazito složeno i opasno te je to jedna od razloga zašto specijalne postrojbe, vojne i policijske, izučavaju borbu u naseljenom mjestu kroz svoje vidove obuke".

"U svakom slučaju je uvijek onaj u prednosti tko napada. Razlog je jednostavan. Napadač ne mora voditi računa o stanovništvu, o civilima. Dok onaj koji se brani mora imati utvrđene pozicije s kojih može djelovati. Te pozicije moraju pružati pregled okruženja. Isto tako moraju imati drugu liniju obrane ako ne mogu izdržati, a moraju imati i evakuacijske pravce.

Koji su glavni ciljevi Rusa?

Njegovog sugovornika Andriju Jarka zanimalo je koji su glavni ciljevi napadača, u ovom slučaju Rusa?

"Postoji nekoliko ciljeva kod tih diverzantsko terorističkih skupina, jedan od ciljeva je probijanje prve linije obrane, zauzimanje strateških pozicija, do dolaska njihovih snaga iz dubine.

Drugi cilj je uništavanje neprijateljske žive sile, u ovom slučaju uništavanje bitne infrastrukture, napadanje civila i sijanje straha među stanovništvom", rekao je Ribić i odgovorio na pitanje koja je razlika između ruskih i ukrajinskih specijalaca:

"Radio sam s jako puno specijalnih postrojbi, s američkim zelenim beretkama. Razlike u obuci su minimalne. Razlikuje se samo u nekim segmentima te koliko ruska snaga ima tih jedinica, jesu li brojčano jači od ukrajinskih. Rusi vam imaju zapovjedništvo za specijalne operacije koje je direktno podređeno glavnom stožeru obrambenih snaga Ruske Federacije i oni imaju specijaliste predodređene za različite grane ratovanja.

Psihološki rat

Fama je da su Rusi puno jači i opremljeniji. Jednostavnim rječnikom: metak ako dobro pogodi svi padaju, pada i ruski specijalac i hrvatski specijalac, a pada i ukrajinski specijalac.

To je više nabrijavanje, taj psihološki rat gdje se želi unijeti nemir i panika. To su samo priče. Ukrajinci, tvrdim, imaju jednako sposobne specijalne snage kao i Rusi", kazao je.

Često se spominje famozni Specnaz. "To je jedinstveni naziv za sve ruske specijalne postrojbe. To nije jedna postrojba nego objedinjeni naziv za sve i oni imaju nekoliko tajnih jedinica. Nisu oni bolji od drugih možda su samo brutalniji u nekim stvarima. Nakon nekih akcija oni snimaju i šalju to putem društvenih mreža da bi se vidjelo koliko su opaki.

Ribić je rekao da bi ukrajinskim borcima dobro došlo iskustvo iz Domovinskog rata, pogotovo iz Vukovara.

"Inače u obuci gradske gerile postoje određene zakonitosti i taktičke pretpostavke, a jedna od tih je da se rade prolazi unutar objekta pomoću eksploziva i onda imate bržu komunikaciju iz jedne prostorije u drugu, a kod neprijatelja se stvara dojam da vas ima više.

Mi smo u početku Domovinskoga rata ratovali protiv treće sile Europe pa smo je dobili. Ukrajinci su u prednosti jer su oni već suverena država i imaju puno više naoružanja i imaju ustrojenu vojsku što mi nismo tada imali, ali i sigurno napadač ima puno manji motiv od onoga tko brani.

Ukrajinski branitelji me jako podsjećaju na naše branitelje i nadam se da će uspjeti obraniti svoju zemlju", zaključio je tim riječima gostovanje u emisiji Alenko Ribić.

