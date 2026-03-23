Rat na Bliskom istoku košta zračne luke milijarde dolara: Pogledajte prizore iz aviona 'duhova'
Iako i dalje postoji mogućnost da ih pogodi iranska raketa, avioni polijeću i slijeću u dubaijsku zračnu luku. Putuje vrlo mali broj putnika, a neki su avioni gotovo prazni. Neki bi mogli reći da je ovo hrabrost aviokompanija, ali zapravo riječ je o spašavanju gospodarstva.
Emirates leti gotovo praznim zrakoplovima u ratnu zonu - neki zrakoplovi puni su samo pet do 10 posto - jer je alternativa gora. Svaki sat zatvaranja zračne luke u Dubaiju košta stotine milijuna dolara.
Prema studiji Oxford Economicsa, više od 5000 letova otkazano je u prva dva dana sukoba, jer su veliki dijelovi zračnog prostora Bliskog istoka bili zatvoreni iz sigurnosnih razloga. Čak i u najoptimističnijem scenariju očekuje se značajan utjecaj na turizam, jer negativna slika područja utječe na potražnju za putovanjima nekoliko mjeseci nakon završetka sukoba.
U nekim avionima samo jedan putnik
Prema procjenama studije, međunarodni dolasci na Bliski istok mogli bi se smanjiti za 11 do 27 posto u 2026. u usporedbi s prethodnim predviđanjima, koja su sugerirala porast turizma.
U apsolutnim brojkama, to znači 23 do 38 milijuna manje međunarodnih posjetitelja, dok bi gubici u turističkoj potrošnji mogli doseći 34 do 56 milijardi dolara unutar iste godine.
Letovi za Dubai sada se odvijaju s vrlo malim brojem putnika, a neki avioni su gotovo prazni. Dokazuju to snimke objavljene na društvenim mrežama. Zračna luka je poluprazna, a u nekim avionima je samo jedan putnik.
