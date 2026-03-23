OBJAVLJENE FOTOGRAFIJE IZ NY-A

Pilot i kopilot umrli u sudaru aviona i vatrogasnog vozila: Detalji tragedije u zračnoj luci

Pilot i kopilot umrli u sudaru aviona i vatrogasnog vozila: Detalji tragedije u zračnoj luci
Foto: Selcuk Acar/AFP/Profimedia

Društvenim mrežama kruže snimke i fotografije na kojima se vidi kako je oštećen nos zrakoplova

23.3.2026.
8:42
Erik Sečić
Selcuk Acar/AFP/Profimedia
Pilot i kopilot poginuli su u noći na ponedjeljak nakon što se zrakoplov Air Canada Expressa tijekom slijetanja u zračnu luku LaGuardia u New Yorku sudario s vatrogasnim vozilom, javlja Sky News

Doznaje se da je riječ o dvomotornom mlaznom zrakoplovu Bombardier CRJ-900, koji je dolazio iz Montreala. Prema izvješćima, na letu su bila 72 putnika i četiri člana posade. 

S vozilom se sudario na pisti broj četiri oko 23.45 u nedjelju po lokalnom vremenu, odnosno 4.45 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Objavljene fotografije 

Podsjetimo, američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izdala je zabranu polijetanja za sve zrakoplove u toj zračnoj luci do 6.30 sati po srednjoeuropskom vremenu, a potom dodala da bi luka mogla ostati zatvorena do 19.00 sati.

Društvenim mrežama kruže snimke i fotografije na kojima se vidi kako je oštećen nos zrakoplova. 

POGLEDAJTE VIDEO: Avionske karte lete u nebo: 'Prije nekoliko tjedana povratna karta bila je 40 eura, jučer 150'

