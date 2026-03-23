Avion udario u vozilo dok je slijetao: Kruži snimka, strahuje se da ima ozlijeđenih

Zrakoplov Air Canada Expressa koji je letio iz Montreala sudario se s vozilom na zemlji prilikom slijetanja u zračnu luku LaGuardia u New Yorku, objavljeno je na web-stranici za praćenje letova FlightRadar24.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izdala je zabranu polijetanja za sve zrakoplove u toj zračnoj luci do 05:30 GMT (6,30 po srednjoeuropskom vremenu).

U obavijesti FAA navedeno je kako je razlog obustave prometa u zračnoj luci hitan slučaj te da postoji velika vjerojatnost produljenja mjere, bez navođenja detalja.

Kruže snimke

Daily Mail ističe da je na letu bilo 76 putnika i članova posade. Iako nema službene potvrde, strahuje se da je više osoba ozlijeđeno.

U zasebnoj obavijesti pilotima, FAA je navela da bi zračna luka mogla biti zatvorena do 18:00 GMT (19 sati po srednjoeuropskom vremenu).

🚨🇺🇸 BREAKING: Mass casualty incident declared at LaGuardia Airport, New York.



Air Canada Express CRJ-900, approximately 100 passengers, collided with a fire truck on the runway.



5 first responders were in the truck. 5 in critical condition. Fatalities unconfirmed.



All flights… https://t.co/pF0OihVSdx pic.twitter.com/oz7IpIwl2T — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 23, 2026

Neprovjerene snimke na društvenim mrežama pokazale su oštećenje nosa zrakoplova. Reuters nije mogao odmah potvrditi autentičnost snimke.

Air Canada, FAA i vatrogasna postrojba New Yorka nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

