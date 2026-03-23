FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS U ZRAČNOJ LUCI /

Avion udario u vozilo dok je slijetao: Kruži snimka, strahuje se da ima ozlijeđenih

Avion udario u vozilo dok je slijetao: Kruži snimka, strahuje se da ima ozlijeđenih
×
Foto: Mario Nawfal/X/Screenshot

Foto: Mario Nawfal/X/Screenshot

23.3.2026.
7:05
Hinadanas.hr
Mario Nawfal/X/Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Zrakoplov Air Canada Expressa koji je letio iz Montreala sudario se s vozilom na zemlji prilikom slijetanja u zračnu luku LaGuardia u New Yorku, objavljeno je na web-stranici za praćenje letova FlightRadar24.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izdala je zabranu polijetanja za sve zrakoplove u toj zračnoj luci do 05:30 GMT (6,30 po srednjoeuropskom vremenu).

U obavijesti FAA navedeno je kako je razlog obustave prometa u zračnoj luci hitan slučaj te da postoji velika vjerojatnost produljenja mjere, bez navođenja detalja.

Kruže snimke 

Daily Mail ističe da je na letu bilo 76 putnika i članova posade. Iako nema službene potvrde, strahuje se da je više osoba ozlijeđeno.

U zasebnoj obavijesti pilotima, FAA je navela da bi zračna luka mogla biti zatvorena do 18:00 GMT (19 sati po srednjoeuropskom vremenu).

 

 

Neprovjerene snimke na društvenim mrežama pokazale su oštećenje nosa zrakoplova. Reuters nije mogao odmah potvrditi autentičnost snimke.

Air Canada, FAA i vatrogasna postrojba New Yorka nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

POGLEDAJTE VIDEO: Avion pun novca pao na automobile: Dok su vatrogasci izvlačili mrtve, građani skupljali razbacane novčanice

ZrakoplovNew YorkKanada
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike