Avion udario u vozilo dok je slijetao: Kruži snimka, strahuje se da ima ozlijeđenih
Neprovjerene snimke na društvenim mrežama pokazale su oštećenje nosa zrakoplova. Reuters nije mogao odmah potvrditi autentičnost snimke
Zrakoplov Air Canada Expressa koji je letio iz Montreala sudario se s vozilom na zemlji prilikom slijetanja u zračnu luku LaGuardia u New Yorku, objavljeno je na web-stranici za praćenje letova FlightRadar24.
Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izdala je zabranu polijetanja za sve zrakoplove u toj zračnoj luci do 05:30 GMT (6,30 po srednjoeuropskom vremenu).
U obavijesti FAA navedeno je kako je razlog obustave prometa u zračnoj luci hitan slučaj te da postoji velika vjerojatnost produljenja mjere, bez navođenja detalja.
Kruže snimke
Daily Mail ističe da je na letu bilo 76 putnika i članova posade. Iako nema službene potvrde, strahuje se da je više osoba ozlijeđeno.
U zasebnoj obavijesti pilotima, FAA je navela da bi zračna luka mogla biti zatvorena do 18:00 GMT (19 sati po srednjoeuropskom vremenu).
🚨🇺🇸 BREAKING: Mass casualty incident declared at LaGuardia Airport, New York.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 23, 2026
Air Canada Express CRJ-900, approximately 100 passengers, collided with a fire truck on the runway.
5 first responders were in the truck. 5 in critical condition. Fatalities unconfirmed.
All flights… https://t.co/pF0OihVSdx pic.twitter.com/oz7IpIwl2T
Air Canada, FAA i vatrogasna postrojba New Yorka nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.
POGLEDAJTE VIDEO: Avion pun novca pao na automobile: Dok su vatrogasci izvlačili mrtve, građani skupljali razbacane novčanice