STRAŠNA NESREĆA /

Silos progutao radnike: Mladić (21) poginuo na rutinskom zadatku, drugi je ozlijeđen

Silos progutao radnike: Mladić (21) poginuo na rutinskom zadatku, drugi je ozlijeđen
Foto: Shutterstock/ilustracija

Inspekcija rada istražuje nesreću

14.11.2025.
12:41
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
Rutinski zadatak za dvojicu radnika u Austriji pošao je po zlu kada su upali u silos pun žita. Jedan od njih je preminuo, dok se drugi uspio izvući samo s lakšim ozljedama. 

Naime, dvojac je upao u silos za žito u prostorijama tvrtke u Ernstbrunnu u četvrtak navečer kada su pokušali očistiti blokadu u spremniku. 

Ušli su u silos s gornje strane i tada su stvari krenule nizbrdo. 

Drugi radnik prevezen u bolnicu

Dvadesetjednogodišnji Rumunj potpuno je utonuo i žito i poginuo, unatoč brzoj reakciji vatrogasaca koji su ga izvukli. Bolničari su samo mogli proglasiti smrt, prenosi Kronen Zeitung. 

Njegovog 37-godišnjeg kolegu pronašli su zaglavljenog u žitu to vrata. Nasreću je zadobio samo lakše ozljede te je prevezen u državnu bolnicu Mistelbach. 

Inspekcija rada istražuje nesreću i kako se ovako strašna tragedija uopće mogla dogoditi u pogonu. 

