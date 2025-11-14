Silos progutao radnike: Mladić (21) poginuo na rutinskom zadatku, drugi je ozlijeđen

Rutinski zadatak za dvojicu radnika u Austriji pošao je po zlu kada su upali u silos pun žita. Jedan od njih je preminuo, dok se drugi uspio izvući samo s lakšim ozljedama.

Naime, dvojac je upao u silos za žito u prostorijama tvrtke u Ernstbrunnu u četvrtak navečer kada su pokušali očistiti blokadu u spremniku.

Ušli su u silos s gornje strane i tada su stvari krenule nizbrdo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Drugi radnik prevezen u bolnicu

Dvadesetjednogodišnji Rumunj potpuno je utonuo i žito i poginuo, unatoč brzoj reakciji vatrogasaca koji su ga izvukli. Bolničari su samo mogli proglasiti smrt, prenosi Kronen Zeitung.

Njegovog 37-godišnjeg kolegu pronašli su zaglavljenog u žitu to vrata. Nasreću je zadobio samo lakše ozljede te je prevezen u državnu bolnicu Mistelbach.

Inspekcija rada istražuje nesreću i kako se ovako strašna tragedija uopće mogla dogoditi u pogonu.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu