Na kruzeru ubijen muškarac, putnica otkrila šokantan detalj: 'To je baš zastrašujuće'

Policija istražuje smrt 60-godišnjeg Jamesa Messhama koji je preminuo prošlog vikenda nakon što je izbila tučnjava na kruzeru MSC Virtuosa. Sve se zbilo svega dva sata nakon što je kruzer isplovio iz Southamptona prema Belgiji. Jedna putnica s tog nesretnog krstarenja opisala je situaciju na brodu kao potpuni "kaos" i tvrdi da je nasilje počelo čim su ljudi ušli na brod.

Alkohol i nasilje čim je brod isplovio

Putnica Claire (21), ispričala je za Mirror da je tučnjava započela odmah prvog dana kada je s dečkom, koji je slavio rođendan, krenula na dvodnevno putovanje iz Southamptona prema Belgiji i natrag.

"Na brodu je bilo puno momačkih i djevojačkih zabava i atmosfera je odmah postala vrlo bučna i divlja. Ukrcali smo se oko 14 sati, bilo je sunčano pa smo otišli na bazen, ali su se već tada počele događati tučnjave", rekla je Claire.

"Dolazili smo do bazena i već su ljudi koji su ranije stigli bili pijani i svađali se. Sjeli smo malo dalje, ali stalno se čulo navijanje i vikanje, pa bi pogledali i vidjeli da netko opet nekoga tuče. Osoblje na šanku je i dalje posluživao piće do točke da su neki ljudi jedva stajali na nogama. Bio je to potpuni kaos", dodala je.

Žrtva je bila na momačkoj zabavi

Tragično preminuli James Messham, koji je vodio motociklistički stunt show, bio je na momačkoj zabavi kad je došlo do kobnog sukoba. Imao je 60 godina i opisivan je kao "divan djed" i "pravi gospodin". Sudjelovao je u popularne motorističkoj atrakcije 'Zid smrti', a do prije osam godina bio je član poznatog putujućeg zabavnog parka Carter's Steam Fair.

Jedan od članova zabavnog parka, Joby Carter, rekao je: "Bio sam potpuno shrvan kad sam čuo što se dogodilo. James je bio legenda. Bio je čovjek od riječi, uvijek spreman pomoći."

Policija je uhitila 57-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiče za ubojstvo, no nakon ispitivanja je pušten uz jamčevinu. Tragedija se dogodila samo dva sata nakon što je brod isplovio, no putnicima ništa nije rečeno.

'Tijelo i ubojica cijelo su vrijeme bili na brodu'

Claire je istaknula da joj je bilo jezivo što su tijelo i osumnjičeni cijelo vrijeme bili na brodu: "Zašto se nismo samo vratili kad smo bili tako blizu Southamptona? Nisu nam ništa rekli, nismo znali da se dogodilo ubojstvo. To je baš zastrašujuće."

Ovo je druga tragedija na brodu MSC Virtuosa u posljednjih nekoliko mjeseci. U listopadu je 28-godišnja Kolumbijka Jessica Andrea Gómez Granda pala s broda kod Kanalskih otoka i izgubila život. Zanimljivo, upravo na ovom brodu snima se britanska kriminalistička serija The Good Ship Murder, u kojoj glumi bivši pobjednik X Factora, Shayne Ward.

Glasnogovornik MSC-a rekao je: "Nakon incidenta odmah smo obavijestili nadležne službe i u potpunosti surađujemo s njima. Pružamo podršku svima koje je ovo pogodilo. Naše misli su s obitelji i prijateljima preminulog."

