Putinu trebaju naočale? Pogledajte raspravu s liječnikom koji ga želi poslati na 'tehnički pregled'

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da ide na redovite godišnje liječničke preglede i da može čitati bez naočala, izvijestila je u nedjelju novinska agencija Agentstvo.Novosti, a prenio portal The new voice of Ukraine.

"Imam redovite preglede, svake godine tome posvetim dva dana", kazao je Putin i nadodao da nema nikakvih problema dok čita bez naočala.

Putin je u četvrtak sudjelovao na dodjeli medalja Heroja rada i Državnih nagrada Ruske Federacije povodom Dana Rusije, a potom ušao u raspravu s istaknutim oftalmologom Georgijem Stoljarenkom (70), javlja Mirror.

"Moj vid bio je u redu cijelo vrijeme tijekom mog života. Prije pet ili šest godina otišao sam na pregled i rekli su mi da je negdje između 0,9 i 0,8 dioptrija", rekao je Putin. "Dali su mi naočale. Stavio sam ih prvi put i zavrtjelo mi se. Pomislio sam: 'Ako ih sada ne skinem, nosit ću ih do kraja života'", nastavio je Putin.

Putin appears to tell an eye surgeon he fixed his own vision, without wanting to wear glasses.



How? 😅



He says he has a health check up over 2 days every year. pic.twitter.com/NytguYsGVb