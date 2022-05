Ruska se vojska muči s ostvarivanjem bilo kakvog napretka u Donbasu, priznao je ratni dopisnik i Putinov propangandist Aleksandr Sladkov. No, tu nije stao. Na društvenim je mrežama poručio da je "specijalna vojna operacija", kako Rusija naziva rat u Ukrajini, "sramotno neodlučna" te da njihove postrojbe "ne mogu istisnuti ukrajinske snage" i "čine podvig od nečeg što bi trebalo biti obavljeno rutinski".

Sladkov je inače novinar državnog televizijskog kanala Rossija-1 te je bio raspoređen u rusku vojsku kako bi stvorio prokremaljsku vojnu propagandu. No, umjesto toga, on potvrđuje navode jednog američkog dužnosnika koji je poručio da Rusi u Donbas u proteklih nekoliko dana nisu postigli značajniji napredak te da se suočavaju s jakim otporom Ukrajinaca i nedisciplinom u vlastitim redovima, piše Daily Mail.

Svoje je izlaganje započeo osudom "ološa iz ukrajinskih snaga", za koje tvrdi da su granatirali četvrt Lenjinski u Donjecku, pri čemu su poginuli žena i 16-godišnji dječak. "Razumijem da je teško govoriti o ovome, ali barem neka budala to mora objaviti! Čak i danas. Čak i ja", poručio je Sladkov opisavši kako ruske postrojbe ne mogu okružiti Ukrajince i zatvoriti izbočenje u njihovim linijama.

"Moral se ne smanjuje, pozitivan je, ne? Spremni smo za borbu! Idemo naprijed, jurišamo, čak i one koji to tiho kažu da smo prilično neodlučni u ovom ratu, ovaj, specijalnoj operaciji. Sramotno neodlučni. Čak i oni idu naprijed, počinju osjećati da mogu pobijediti, ali… Ne znam kakav je to lagodni pristup kada se drži ovakva proporcija, ne daj Bože da više vojnika padne u ruke neprijatelja!", poručio je Sladkov slučajno nazvavši "specijalnu vojnu operaciju" ratom.

'Rusija počinje gubiti rat'

Pristaše Kremlja rijetko govore o ruskim nedostacima, pogotovo otkako je Putin započeo rat. Neki su i dalje uvjereni da će Rusija ubrzo zbaciti ukrajinsku vladu. No, sukob se više pretvara u dugotrajnu rovovsku bitku s kojom nisu baš svi zadovoljni. Uz to, Ukrajina dobiva značajnu pomoć Zapada, a strani obavještajci gotovo da znaju za probleme svakog ruskog vojnika ponaosob.

Nije pomoglo ni to što je Putin sa svojim suradnicima odlučio fokus bitke preseliti s Kijeva na istočnu regiju Donbas. No, borbe se i ondje odvijaju od sela do sela. Pentagon procjenjuje da Rusija na istoku i jugu Ukrajine ima oko 97 bataljuna, a svaki od njih ima otprilike 1000 vojnika. Američki dužnosnici tvrde da Rusija posljednjih dana nije postigla značajni napredak u Donbasu te da se suočava s jakim otporom Ukrajinaca.

Putin, doduše na vojnoj paradi u Moskvi nije objavio rat Ukrajini, ali je pokušao ponovno opravdati "specijalnu vojnu operaciju" kao nužan odgovor na neprijateljske aktivnosti "nacista" u Ukrajini. Dok je to izgovarao, njegove su postrojbe raketirale Odesu, ali i pokušale slomiti otpor u Mariupolju. No, istina je da se Putin duri zbog toga što je NATO već jednim dijelom ušao u bivše sovjetske republike, što on smatra sigurnosnom ugrozom.

"Bez konkretnih koraka u stvaranju novih postrojbi, Rusija ne može voditi dugi rat, a sat počinje otkucavati zbog neuspjeha njihove vojske u Ukrajini", tvitao je Phillips P. O'Brien, profesor strateških studija na Sveučilištu u St. Andrews u Škotskoj, pridružio mu se i bivši britanski veleposlanik u Bjelorusiji, Nigel Gould Davies: "Rusija nije dobila ovaj rat. Počinje ga gubiti."

Zveckanje nuklearnim naoružanjem

Unatoč ruskom suzbijanju svake vrste stava suprotnog kremaljskom, proturatno se raspoloženje počinje nazirati. Na Dan pobjede uhićeni su deseci prosvjednica, a urednici jednog proputinovski orijentiranog medija objavili su seriju članaka u kojima su žestoko kritizirali rat i ruskog lidera. U Varšavi su prosvjednici crvenom bojom zalili ruskog veleposlanika.

Jasno, raspoloženje javnosti, ali i unutar Kremlja ovisi o tome hoće li i kada pasti Mariupolj, važan ukrajinski lučki grad. Njegovim padom Rusija bi ispunila cilj te bi stvorila kopneni prolaz od odmetnutih proruskih samoprozvanih narodnih republika na istoku do anektiranog poluotoka Krima.

Kako bi ubrzao taj proces, Sladkov je prošlog tjedna zagovarao bacanje atomske bombe. "Krater veličine nekoliko regija", po njegovim bi riječima bio jasan znak NATO-u da se vrati "miru i harmoniji".

"Europljani i Amerikanci nikako ne mogu shvatiti da se ne smije maltretirati susjedna država s tako golemim nuklearnim potencijalom. Razmišljajući o tome, sjećam se koliko su SAD lako koristile nuklearno oružje na Hirošimi i Nagasakiju i kako su ga lako umalo bacile u Dien Bien Phuu 1954. Sve je moguće, a tome nas uče Amerikanci. Nije da će išta od ovoga olakšati Ukrajini", zaključio je Sladkov.

