Jedan je oligarh, vrlo blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, upozorio svoje prijatelje da je njegovo "psihičko zdravlje loše" te da postoji "ozbiljna mogućnost" da bi mogao upotrijebiti nuklearno naoružanje u Ukrajini. Dodao je da "priče o tome da je poludio nisu šala".

On, kao i drugi oligarsi strahuju od idućih Putinovih poteza tijekom rata u Ukrajini. Glasine o lošem psihičkom zdravlju ruskog predsjednika raspirile su se nakon pojave snimki i fotografija na kojima se grčevito drži za stol, nekontrolirano se rukuje te izvodi grimase, piše Daily Mail.

Oligarsi mu okrenuli leđa

Nije to baš lijepa vijest koja bi se u ruskoj javnosti mogla čuti tijekom velike parade na Dan pobjede. No, dobro upućeni izvori tvrde da Putin boluje od raka ili od Parkinsonove bolesti.

"Ljudi koji osobno poznaju ovog oligarha bliskog Putinu i druge insajdere rekli su mi da veliki biznisi usko povezani s vlašću sjede tihi kao miševi jer je carevo ludilo stvarno, a prijetnja nuklearnim udarom također je vrlo stvarna", rekao je izvor iz Kremlja, a neimenovani oligarh, koji poznaje Putina nekoliko desetljeća je dodao: "Najoštriji protivnici rata unutar elite zašutjeli su zbog opasnosti da ga izazovu. Tu je neka stvarno ozbiljna trauma, a svi se boje njezinih posljedica", rekao je oligarh.

Ruski analitičar i istraživački novinar Hristo Grozev je za ukrajinsku televiziju otkrio da oligarsi više ne vjeruju Putinu, ali vjeruju da boluje od raka. "Nemam točne podatke o njegovom zdravstvenom stanju, ali ljudi koji su mu bliski, uključujući oligarhe vjeruju da ima rak. Jedan oligarh, njemu blizak, pričao je o Putinovoj ozbiljnoj onkološkoj bolesti. Još jednom, ne mogu vam reći da je to doista tako, ali mogu reći da pričaju o tome. Ljudi uz njega vjeruju da ima takvu bolest. To postaje čimbenik ruske unutarnje politike. Budući da ljudi više ne vjeruju Putinu, ne vjeruju da im on može biti jamac u budućnosti i toje generalni osjećaj među elitom", rekao je Grozev.

Drhtavicu je imao i Hitler

Druge informacije otkrivaju da se Putin često drži za stol kako bi izbjegao tremor povezan s Parkinsonovom bolešću. Od tremora je potkraj Drugog svjetskog rata patio i nacistički diktator Adolf Hitler.

Jedan general, služeći se akronimom jedne od ruskih obavještajnih službi, rekao je da bi Putin uskoro mogao izbivati iz javnosti zbog operacije raka. Navodno je u tajnosti imenovao svog tvrdolinijaškog tajnika Vijeća sigurnosti, Nikolaja Patruševa čovjekom koji bi trebao "preuzeti kontrolu" nad Rusijom. Taj 70-godišnji bivši protuobavještajni časnik KGB te bivši šef FSB-a smatra se ključnim strategom invazije na Ukrajinu i čovjekom koji je uvjerio Putina da je Ukrajina puna neonacista.

Situaciju u Ukrajini možete iz minute u minutu pratiti OVDJE.