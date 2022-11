U očajničkom pokušaju dobivanja rata protiv ukrajinskih snaga, Putin bi mogao mobilizirati još dva milijuna vojnika, uključujući 300.000 žena, prenose strani mediji.

Dmitrij Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika, zanijekao je da bi moglo biti dodatne regrutacije, ali s obzirom na to da Vladimir Putin i dalje odbija potpisati potrebnu uredbu koja će okončati ovaj trenutačni val mobilizacije, to potiče dodatne glasine da će ih biti još. Kako tvrde ruski izvori, mogla bi uslijediti dodatna mobilizacija zbog ruskih neuspjeha u Ukrajini.

Telegram kanal General SVR prenosi kako Putin tvrdi da bi dva milijuna regrutiranih ljudi, od čega oko 300.000 žena, bili dovoljni za rusku pobjedu.

"Veliki broj žrtava među mobiliziranima samo će okupiti rusko društvo i pojačati sadašnji režim bez obzira na to hoće li rezultat biti pobjeda ili poraz", smatra predsjednik.

Valeri Solovej, bivši profesor na prestižnom moskovskom Institutu za međunarodne odnose, rekao je da je namjera mobilizirati ne 300.000, 400.000 ili 500.000, nego, i do dva milijuna ljudi, uključujući 300.000 žena, nakon proslave Nove godine. Osim toga, takva bi se mobilizacija provodila istodobno s uvođenjem izvanrednog stanja. Upozorio je i kako bi se sve trebalo proširiti ili na cijelu Rusiju ili na značajan dio njezinog teritorija, uključujući velike ruske gradove Moskvu i Sankt Peterburg.

"Ovo se događa u trenutku kada su se i ruski zatvorenici prisiljeni boriti u Ukrajini, a vlasti im prijete dužim kaznama i batinama ako odbiju", izvještava The Mirror.

Kako tvrde strani meidji, ukupna zatvorska populacija u Rusiji pala je za 23.000 u samo dva mjeseca, a Putin ih što više nastoji poslati na front. Oko 500 zatvorenika ubijeno je u borbama u Ukrajini, a službeno obrazloženje Kremlja svodi se na to da su se "dragovoljno" prijavili u zamjenu za slobodu nakon rata. Izvori govore, prema informacijama prikupljenim na temelju onoga što su rekli rođaci, da je to nemoguće odbiti, jer "ako zatvorenici to učine, mogli bi nestati".

Nova mobilizacija je, po svemu sudeći, vrlo izgledna već u siječnju s obzirom na to da se situacija ne razvija onako kako Kremlj to očekuje.