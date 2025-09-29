BIZARAN RAZLOG /

Putin potpisao zakon: Rusija se povlači iz Europske konvencije protiv mučenja

Foto: Profimedia

Ruski parlament prethodno je glasao za izlazak iz ugovora, a Moskva ga je ratificirala 1998. godine

29.9.2025.
16:42
Hina
Profimedia
Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je potpisao zakon kojim se odmiče od Europske konvencije za sprječavanje mučenja, prema vladinoj web stranici.

Ruski parlament prethodno je glasao za izlazak iz ugovora, a Moskva ga je ratificirala 1998. godine.

Prema zakonu koji je usvojio parlament, ruski izlazak iz Konvencije odgovor je Vijeću Europe koje je odbilo postaviti ruskog predstavnika u odbor koji nadzire konvenciju protiv mučenja.

Prešutno priznanje krivnje?

Prošlog je mjeseca Ukrajina na najavu ovog koraka kritizirala Rusiju, komentirajući da je prijedlog prešutno priznanje krivnje Moskve.

U ožujku je Komisija Ujedinjenih naroda za Ukrajinu priopćila da ruski "široko rasprostranjeni i sustavni" prisilni nestanci i mučenje Ukrajinaca tijekom rata u Ukrajini predstavljaju zločine protiv čovječnosti.

Nizozemska i 40 drugih država članica Organizacije za europsku sigurnost i suradnju također su pozvale na neovisnu istragu navoda o mučenju i zlostavljanju ukrajinskih ratnih zarobljenika koje provode ruske snage.

