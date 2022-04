Dan nakon što su Poljska i Bugarska ostale bez ruskog plina koji se mora plaćati u rubljima, kako to traži Moskva, cijena ovog energenta skočila je za 20 posto.

Stručnjak za energetiku Miro Skalicki za RTL Danas objasnio je kako je u jednom trenutku Poljskoj ponovno pušten plin, pa je obustavljen. "Mislim da je to na neki način pokazivanje mišića i testiranje što će napravit druga strana", objasnio je.

No, ne plaćaju niti brojne druge članice Europske unije u rubljima, pa se postavlja pitanje treba li strahovati i Hrvatska, budući da ruski plin i dalje kupujemo eurima.

'Da ostanemo bez ruskog plina, preživjeli bismo'

"Kad bi se to dogodilo, onda ne bi Hrvatska bila jedina koja bi se suočila s takvim problemom. Prepostavljam da bi se i na razini EU došlo do rješenja. Ali što se tiče samo Hrvatske, mi smo sa svojim strateškom projektom. A to je LNG terminal", rekao je Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Upravo zbog njega, sve da i ostanemo bez ruskog plina, preživjeli bismo, tvrde stručnjaci. U njega se slijeva 55 posto plina uvezenog iz cijeloga svijeta, dok sami proizvodimo 25 posto, a iz Rusije nam stiže oko 20 posto. Naš uvoznik ruskog plina PPD poručuje kako još uvijek nema nikakvih poteškoća.

"Zasad nemamo najava prekida isporuke. Kao i druge tvrtke koje imaju ugovor s Gazpromom i mi smo dobili prijedlog za izmjenom načina plaćanja. Čekamo stav Europske komisije po tom pitanju, te trenutno nemamo nikakvih plaćanja."

Europa treba ruski plin

Stav je da bi plaćanje u rubljima bilo kršenje sankcija.

"Kremlj je još jednom posrnuo u svom pokušaju sijanja podjela među državama članicama. Era ruskih fosilnih goriva u Europi dolazi svom kraju", kazala je u srijedu Ursula von der Leyen.

Stručnjaci tvrde da ovakve izjave izazivaju pomutnju. Bez obzira na ratno stanje, Europa ruski plin treba, jer čak 40 posto plina koji koristi je ruski.

"EU je svjesno stvarala svoju ovisnost o ruskim energentima desetljećima. Gradio se i Sjeverni tok, zatvarale su se rafinerije u Europi, koristile rafinerije u Rusiji. I sad, iz jednog ekstrema EU bi otišla u drugi ekstrem", komentirao je Skalicki.

Stanje pripravnosti

Hrvatska je ipak dignula stanje u pripravnost, jer je jedino podzemno skladište plina u Hrvatskoj - Okoli, zbog visoke cijene plina na samo 18 posto popunjenosti. Država obećava da će ga napuniti do jeseni.

"Kada se u podzemno skladište smjesti 380 milijuna kubika plina, a sva hrvatska kućanstva ne potroše više od 650 milijuna kubičnih metara, onda vam je jasno da je sigurnost zagarantirana", kaže državni tajnik Milatić.