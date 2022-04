Ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak se sastao s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom kako bi raspravili pozicije oko rata u Ukrajini. Jedna od tema bile su i samoproglašene Donjecka i Luganska Narodna Republika, odnosno teritoriji pod kontrolom proruskih separatista na istoku Ukrajine. Pritom je Putin objasnio Guterresu zašto je priznao postojanje dviju država, šokiravši time Srbiju.

"Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika postale su neovisne po analogiji s odlukom Međunarodnog suda o Kosovu. Vrlo sam dobro upoznat, osobno sam čitao dokumente Međunarodnog suda UN-a o Kosovu. Dobro se sjećam odluke Međunarodnog suda u kojoj piše da pri ostvarenju prava na samoodređenje, neki teritorij bilo koje države nema obvezu tražiti dozvolu središnjih vlasti za proglašenje svoje suverenosti. To je rečeno u vezi Kosova i to je odluka međunarodnog suda. Tu odluku su svi podržali. Osobno sam čitao sve te komentare organa SAD-a, europskih zemalja, svi su to podržali. Ako je to tako, onda DNR i LNR imaju isto pravo proglasiti svoju suverenost, ne obraćajući se središnjim organima vlasti Ukrajine, jer je presedan napravljen", rekao je Putin.

De facto priznanje Kosova

Time je ruski predsjednik, kojeg mnogi smatraju najvećim saveznikom Srbije, de facto, priznao neovisnost Kosova, ustvrdio je srpski diplomat i bivši veleposlanik u Bjelorusiji, Srećko Đukić.

"Zapravo je Putin izjavio da on priznaje samostalnost i neovisnost Kosova i sve što je Kosovo sa svojim sponzorima za to učinilo", rekao je Đukić agenciji Beta dodavši da se "ruska strana 2008. pozivala na kosovski presedan u slučaju moskovskog proglašenja nezavisnosti i priznavanja Južne Osetije i Abhazije."

"Ovim potezom, Moskva je učinila vjerojatno odlučujući korak u priznavanju Kosova i svakako u olakšavanju pozicije za rješavanje tog pitanja u Washingtonu i na Zapadu", ustvrdio je Đukić.

Izdaja Srbije?

Istaknuo je da je službeni Beograd opet pokazao nerazumijevanje interesa i međusobnih odnosa velikih sila, a svoju je politiku sjedenja na nekoliko stolica pretvorio u "nojevsku" politiku.

To je ujedno bio i jedini suvisliji komentar razgovora ruskog predsjednika s glavnim tajnikom UN-a, sudeći po naslovnicama srpskih tiskovina koje su, gotovo sve odreda, pisale o izdaji Rusije, zabijanju noža u leđa i sličnim metaforičkim slikama. Neki, poput Alo! i Večernjih Novosti su u to umiješali i Hrvatsku. Tako Alo! piše da je sinoć bilo "slavlje u Zagrebu, Prištini i Sarajevu zbog Putinove izjave." Večernje Novosti pak tvrde da hrvatski stručnjaci "tumače" Putina kako bi naštetili Srbiji. No, činjenica je da se u Hrvatskoj ta vijest i nije pratila s posebnom pozornošću, barem ne u široj javnosti.