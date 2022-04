Ruski energetski div Gazprom, jutros je poručio kako je obustavio isporuku plina Poljskoj i Bugarskoj zbog toga što nisu htjele plaćati energente u rubljima. Vlade obje zemlje, kao i dobavljači potvrdili su tu informaciju, dodajući kako se radi o ruskom kršenju ranije potpisanih ugovora. Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, poručila je da se radi o ucjeni, iako je Europskoj uniji ranije iznijela planove o postupnom odustajanju od nabave ruskog plina.

Poruka Europi

Ekonomist Damir Novotny je za N1 poručio daje ovaj potez Rusije svojevrsno upozorenje EU-u, a osobito Njemačkoj. Dodao je da postoje tenzije između poljskih i ruskih vlasti.

"Poljaci nisu htjeli plaćati u rubljima, nisu željeli na taj način kupovati ruski plin i tu se s ruske strane željelo pokazati što znači kad bi oni zaustavili isporuku plina prema Njemačkoj, koja je najveći kupac i najveći ovisnik o ruskom plinu. Bugarska i Poljska su manje ovisne o ruskom plinu nego što mi to mislimo, a u Njemačkoj su ovisnici i kućanstva i poduzetnici, prije svega u istočnoj Njemačkoj, dakle cijeli gradovi ovise o ruskom plinu, što nije slučaj s Poljskom. U Poljskoj su više poduzetnici koristili plin, ali manje kućanstva, u Bugarskoj još manje. To je samo pokazivanje što bi se moglo dogoditi Njemačkoj, ako Rusija prestane isporučivati plin toj zemlji. Ali, ako se to dogodi, Rusija će imati neizmjerno veće štete na svojim postrojenjima, nego Njemačka", rekao je Novotny.

Nepredvidive ruske odluke

Europske se zemlje u većoj ili manjoj mjeri opskrbljuju ruskim plinom kroz tri plinovoda. Središnji prolazi kroz Mađarsku, Hrvatsku, Slovačku i Poljsku. Sjevernim tokom 1 i 2 opskrbljuje se Njemačka, a Južnim tokom Bugarska, Rumunjska i Srbija. Novotny smatra da Rusija neće donijeti odluku o prestanku isporuke plina Hrvatskoj, ali dodaje kako su ruske vlasti potpuno nepredvidive.

"Moguće, dakako, neizvjesno je i ne možemo ništa prognozirati jer je ruska politička elita u ovom trenutku nepredvidiva. Odluke Putina su potpuno nepredvidive, ne možemo biti sigurni o smjeru njegovih odluka, posebice ekonomskih. Ruskoj javnosti rekao je da sankcije nisu nanijele nikakvu štetu ruskoj ekonomiji, što jednostavno nije točno. Tako da ne vjerujem da će doći do drastičnih blokada", rekao je Novotny.

Vlada je nedavno donijela i mjeru ranog upozoravanja o zalihama plina. "To je mehanizam koji koriste vlade svih europskih zemalja, kad se skladišta plina preko zime isprazne i preko ljeta se pune i ako zakupci skladišta ne napune plin, odnosno ne pune ga tom dinamikom, cijene su visoke i očekuju se da bi one pale preko ljeta da bi ih napunili, ali to je nezahvalno jer je teško procijeniti cijene plina u ovom trenutku. Moguće da će se početi spuštati tijekom ljeta, ali to nije izvjesno. Svi nabavni lanci će biti poremećeni, ruski plin neće dolaziti onom količinom na tržište EU-a kako smo naviknuli i cijene neće padati preko ljeta", rekao je Novotny i dodao da smo ispod razine normi strateških zaliha plina.

