TRADICIJA NA BOGOJAVLJENJE /

Putin opet u ledenoj vodi! Tri put uronio, brzo se prekrstio i trkom van!

Putin opet u ledenoj vodi! Tri put uronio, brzo se prekrstio i trkom van!
Foto: Screenshot/x

Vladimir Putin se i ove godine okupao u ledenoj vodi povodom pravoslavnog Bogojavljenja. Ovaj ritual vjernici prakticiraju kako bi se očistili od grijeha i vratili snagu duha.

19.1.2026.
13:35
danas.hr
Screenshot/x
Vladimir Putin je, kao i svake godine, obavio tradicionalno kupanje u ledenoj vodi povodom pravoslavnog blagdana Bogojavljenje, potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. 

"Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Taj obred mnogi poštuju", kazao je Peskov.

Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama vidi se ruski predsjednik kako u kupaćim gaćicama tri puta uranja u vodu, prekrsti se i brzo izlazi nakon obreda.

Ovaj ritual vjernici prakticiraju kako bi se očistili od grijeha i vratili snagu duha.

Sličan obred odradio je i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, no on je u ledenu vodu ušao odjeven u bijelu dugu haljinu, za razliku od Putina koji je bio u tradicionalnim gaćicama. 

Putin opet u ledenoj vodi! Tri put uronio, brzo se prekrstio i trkom van!