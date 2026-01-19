Putin opet u ledenoj vodi! Tri put uronio, brzo se prekrstio i trkom van!

Vladimir Putin je, kao i svake godine, obavio tradicionalno kupanje u ledenoj vodi povodom pravoslavnog blagdana Bogojavljenje, potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Taj obred mnogi poštuju", kazao je Peskov.

Vladimir Putin appeared at Epiphany observances, the Orthodox Christian feast commemorating the baptism of Jesus in the River Jordan.



The custom requires believers to immerse themselves three times in cold water, reflecting the Holy Trinity. pic.twitter.com/o2JgvgQC2h — Russian Market (@runews) January 18, 2026

Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama vidi se ruski predsjednik kako u kupaćim gaćicama tri puta uranja u vodu, prekrsti se i brzo izlazi nakon obreda.

Ovaj ritual vjernici prakticiraju kako bi se očistili od grijeha i vratili snagu duha.

Sličan obred odradio je i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, no on je u ledenu vodu ušao odjeven u bijelu dugu haljinu, za razliku od Putina koji je bio u tradicionalnim gaćicama.