Putin opet u ledenoj vodi! Tri put uronio, brzo se prekrstio i trkom van!
Vladimir Putin se i ove godine okupao u ledenoj vodi povodom pravoslavnog Bogojavljenja. Ovaj ritual vjernici prakticiraju kako bi se očistili od grijeha i vratili snagu duha.
Vladimir Putin je, kao i svake godine, obavio tradicionalno kupanje u ledenoj vodi povodom pravoslavnog blagdana Bogojavljenje, potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
"Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Taj obred mnogi poštuju", kazao je Peskov.
Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama vidi se ruski predsjednik kako u kupaćim gaćicama tri puta uranja u vodu, prekrsti se i brzo izlazi nakon obreda.
Ovaj ritual vjernici prakticiraju kako bi se očistili od grijeha i vratili snagu duha.
Sličan obred odradio je i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, no on je u ledenu vodu ušao odjeven u bijelu dugu haljinu, za razliku od Putina koji je bio u tradicionalnim gaćicama.