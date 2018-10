PUTIN NIJE SRETAN I OD TRUMPA TRAŽI OBJAŠNJENJE: Javio se i Gorbačov: ‘Shvaćaju li oni što rade’

Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražit će objašnjenje za najavljeno povlačenje iz sporazuma o kontroli razoružanja, a što bi imalo velike posljedice na koje upozoravaju Berlin, Moskva i posljednji sovjetski vođa, no službeni London stao je uz Washington, prenose u nedjelju agencije

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će njegova vlada povući SAD iz Sporazuma o uništenju i zabrani proizvodnje projektila kraćeg i srednjeg dometa (INF) koji su 1987. u Washingtonu potpisali tadašnji američki predsjednik Ronald Reagan i sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov.

Novinska agencija RIA prenijela je u nedjelju da će Putin objašnjenja zatražiti kada se ovaj tjedan susretne s Johnom Boltonom, savjetnikom Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, prenosi agencija Reuters.

Odluku američkog predsjednika u nedjelju je kritizirao i sam Gorbačov, nazvavši je pogreškom, prenosi agencija Interfax.

‘Shvaćaju li što rade?’

Ta američka odluka “potkopala bi sve napore koje su učinili čelnici SSSR-a i SAD-a da postignu sporazum o nuklearnom razoružanju”, rekao je Gorbačov, piše agencija AFP.

“Svi prethodno sklopljeni sporazumi moraju biti očuvani jer sadrže nešto čega nema u drugim dokumentima: oni predviđaju nadzor. To se morama smatrati dragocjenim”, rekao je bivši sovjetski vođa pa upozorio “Nikako ne bi trebali poderati ugovor o razoružanju… Shvaćaju li u Washingtonu uistinu do čega bi to dovelo?”

Trump optužuje Rusiju da stalno krši taj sporazum proizvodeći zabranjeno oružje i najavio je da će to početi činiti i SAD ako Rusija i Kina o tome ne sklope novi sporazum. Svoje tvrdnje o ruskom kršenju sporazuma Washington temelji na razvoju ruskog krstarećeg projektila Novator 9M729 dometa 2600 kilometara.

Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas također je upozorio SAD da razmotri posljedice.

“Taj sporazum je 30 godina bio važan stup europske sigurnosne arhitekture”, priopćio je najviši njemački diplomat u nedjelju.

“Često smo pozivali Rusiju da odgovori na optužbe da krši sporazum, a sad pozivamo Washington da razmisli o mogućim posljedicama”, dodao je Maas.

Svi žele opstanak

Zamjenik ruskog šefa diplomacije Trumpovu najavu nazvao je “vrlo opasnim korakom”, a izvor u ruskom ministarstvu vanjskih poslova je kazao da SAD “već dugo godina” želi poduzeti taj korak i da je “namjerno i postupno podrivao temelj ugovora”. Isti je izvor dodao da je odluka “u skladu” s američkom politikom povlačenja iz međunarodnih pravnih sporazuma koji nameće jednake obveze svim partnerima.

Uz Trumpa je stao britanski ministar obrane Gavin Williamson koji je rekao da se Moskva narugala tom sporazumu i da mora “srediti stvari kod kuće”, prenosi Guardian.

“Naravno da želimo opstanak ovog sporazuma, no to zahtijeva da su mu predane obje strane, a trenutno ga jedna od njih ignorira”, kazao je Williamson.

Sporazumi o razoružavanju kamen su spoticanja između dviju velesila, a mnoge od njih uskoro bi trebalo obnoviti.

Sporazum o ograničavanju strateškog naoružanja START 2010. prestaje vrijediti 2020., a SAD je raskinuo Antibalistički program iz 1972. još 2002. tvrdeći da mora razviti obranu protiv odmetnutih država kao što su Iran i Sjeverna Koreja.