Bivši zamjenik glavnog zapovjednika NATO-a u Europi, sir James Everard smatra da je Rusima jedini izlaz iz rata u Ukrajini značajno povećanje broja vojnika ili pokretanje taktičkog nuklearnog napada. Iako se očekivalo da će Putin na paradi povodom Dana pobjede objaviti rat Ukrajini, Everard tvrdi da je ruski vođa "u nevolji", jer bi ga uskoro mogli svrgnuti vlastiti generali.

"On je u užasnoj situaciji za koju je sam kriv. Ne vidim načina kako bi mogao postići svoje ciljeve bez konvencionalne eskalacije", rekao je Everard za The Sun.

Podsjetio je i na objave plaćeničke organizacije, Wagner grupe, za koju se vjeruje da je uključena u sukobe, a koja tvrdi da će Rusi morati mobilizirati između 600 i 800 tisuća ljudi kako bi definitivno porazili Ukrajinu. Iako izvor te procjene nije poznat, ona se uzima kao pristojna ilustracija s čime se Putinove postrojbe suočavaju u Europi.

Jedina Putinova prednost

Britanski visoki časnik upozorava da bi Putin mogao posegnuti i za nuklearnim naoružanjem. Ukrajina je već osigurala 3,8 milijardi dolara američke pomoći, očekuje se novi paket od 40 milijardi dolara, a Joe Biden je već potpisao zakon o neograničenoj financijskoj pomoći Ukrajini. Stručnjaci vjeruju da bi to moglo okrenuti situaciju u korist Ukrajine, čega se Putin sigurno pribojava.

"Primjenjujući ljudsku logiku na ovaj problem, činilo bi se da je to suludo. Mislim da bi to predstavljalo veliki strateški neuspjeh i ne mogu vjerovati da se njegove pristaše ne bi povukle nakon toga. To bi značilo veću izolaciju. Ali, znate, kao što su neki rekli, to je 'egzistencijalna prijetnja' za Rusiju. Egzistencijalno je težak kraj, zar ne? Putin ima prednost u odnosu na Zapad jedino u nuklearnom arsenalu, od manjih bombi do onih koje uništavaju sve. Možda za Putina nuklearna eskalacija nije tako strašna kao je što mi vidimo, ali i dalje smatram da bi taj potez bio užasan", rekao je Everard.

Putin je od početka rata više puta priprijetio nuklearnim naoružanjem. Čak je stavio nuklearne postrojbe u stanje visoke pripravnosti. Stručnjaci smatraju da bi Putin mogao iskoristiti taktičko nuklearno naoružanje negdje na prostoru Ukrajine, kako bi ubrzao tijek rata za koji je smatrao da će dobiti u nekoliko dana.

Konvencionalno kršenje ratnog prava

Doduše, izvjesnije je da će se poslužiti metodama koje krše ratno pravo. Na to je upozorio i britanski ministar obrane Ben Wallace, dodajući kako su mogući bombaški napadi, silovanja i ubojstva iz odmazde diljem Ukrajine.

"Ako dobijete svoj rat ubijanjem, silovanjem, bombardiranjem civila, kršenjem svih ljudskih prava, korupcijom i ako to postane način dobivanja svake bitke, poruka koja se šalje je nevjerojatno opasna. Ne trebaju vam treninzi, oprema, vladavina zakona, samo trebate više brutalnosti i spremnosti uništiti sve što vam se nađe na putu. Rusi nisu zainteresirani za okupaciju Mariupolja. Oni su ga uništili, zato je to važno", upozorio je Wallace.

Situaciju u Ukrajini možete pratiti OVDJE.