Wolfgang Schomburg doživio je mnogo: "Oni su u pravilu nastupali vrlo pristojno." Rijetko se, kaže on, na ratnim zločincima vide njihova djela. Schomburg je bio prvi njemački sudac koji je sudjelovao u radu međunarodnih kaznenih sudova. Sedam godina radio je na specijalnim sudovima UN-a koji su se bavili ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji i genocidom u Ruandi, piše DW.

Na kraju su se pred sudom u ulozi optuženika pojavili i visoki dužnosnici, poput bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, iako se u početku nije vjerovalo da će to poći za rukom, kaže Schomburg.

Velika očekivanja među Ukrajincima

Zato bivši sudac UN-ovog suda, govoreći za ARD, kaže kako nije nemoguće ni da će Vladimir Putin jednog dana morati odgovarati pred međunarodnim sudom za ono što su on i njegove trupe učinile u Ukrajini.

U svakom slučaju, Ukrajinci bi takvo suđenje pratili s velikim očekivanjima. Tetiana Goncharuk, koja se brine o ratnim izbjeglicama u Berlinu, to zna iz mnogih razgovora sa žrtvama i njihovim rođacima: „Iznenadilo me da su i djeca tako jasno rekla: Putin mora biti kažnjen!"

Moguć postupak u Haagu

Prema "univerzalnom pravnom načelu" Putin bi čak mogao biti optužen i u Njemačkoj - ali ne tako dugo dok obavlja predsjedničku dužnost. No na Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) situacija je drugačija. Putin tamo ne bi uživao imunitet ni kao predsjednik.

Ali u tom slučaju bi se Putina moralo dovesti u Haag - ondje potpuno suđenje u odsutnosti nije moguće, a ni Schomburg ne misli da bi bilo svrsishodno. "Nekoliko tajnih službi u svijetu u ovom trenutku o tome intenzivno razmišljaju. Do sada je, ako se to politički htjelo, zapravo još bilo moguće uhititi nekoga, bilo legalno ili ilegalno. To ne bi bilo prvi put", kaže Schomburg.

Genocid i zločini protiv čovječnosti

Prema Schomburgu, kada bi Međunarodni kazneni sud optužio Putina, glavna bi pitanja bila genocid i zločini protiv čovječnosti. Ne bi ga bilo moguće tamo direktno optužiti za agresorski rat. To bi, kako kaže Schomburg, zahtijevalo poseban sud, kao što to zahtijevaju Ukrajina ili baltičke zemlje.

Politički i pravno gledano, međutim, to je kontroverzno i komplicirano. Schomburg također strahuje da bi uspostava posebnog suda potrajala i oslabila ulogu Međunarodnog kaznenog suda. Stoga se jasno zalaže za postupak pred ICC-om.

Deseci tisuća postupaka već su u tijeku

Naravno, za to su vam potrebni dokazi. U vezi s ratnim zločinima, ukrajinsko državno odvjetništvo već vodi desetke tisuća slučajeva. Svaki pojedini slučaj mučenja, silovanja ili ubojstva mora biti dokumentiran – na takav način da sudovi mogu prihvatiti dokaze i svjedočenja čak i tijekom idućih godina ili desetljeća. Ispitivanje od strane policije može biti izuzetno stresno, posebno za traumatizirane žrtve.

Istrage su teško moguće u područjima pod ruskom okupacijom i u spornim regijama. Ali čim ukrajinske trupe ponovno zauzmu ta područja, počinje rad istražitelja. Kao i u svakom kaznenom postupku, obavljaju se razgovori sa žrtvama i svjedocima, obavlja očevid na mjestu zločina, osiguravaju se ostaci streljiva, procjenjuju nadzorne video kamere i podaci s mobitela. Istražitelji su suočeni s golemim izazovom. Zato su njemačka vlada i druge zemlje ponudile Ukrajini pomoć.

Najveća kazna: Doživotni zatvor

Pred Međunarodnim kaznenim sudom trebalo bi dokazati Putinovu izravnu odgovornost. Veliku bi ulogu mogle odigrati i njegove javne izjave. Inače, Putin bi se, kako kaže Schomburg, mogao sam braniti. Bivši sudac Schomburg ne smatra da je to dobra ideja, no to se događalo i u prošlosti na takvim suđenjima.

Ako Putin bude osuđen, maksimalna kazna koja mu prijeti je doživotni zatvor. "Nije onako kako to ponekad znamo u Njemačkoj, da vas puste nakon 15-ak godina. U mnogim slučajevima to znači da osuđeni zapravo ostaje u zatvoru do kraja života", kaže Schomburg. Putin bi tada u zatvoru bio u zemlji koja podržava Međunarodni kazneni sud – pa bi i to moglo biti moguće i u Njemačkoj, dodaje Schomburg.

Značenje za žrtve

Za građane Ukrajine od ogromne je važnosti da se ratni zločini legalno rješavaju, kaže Tetiana Goncharuk iz Savjetovališta za ukrajinske izbjeglice u Berlinu. "Svi rođaci imaju pravo znati istinu o tome što se dogodilo njihovim kćerima ili sinovima - jesu li ubijeni ili mučeni", kaže Goncharuk za ARD. Također je za žrtve i njihove obitelji važno da počinitelji odgovaraju i da postoje i obeštećenja, dodaje ona.

Tu je i nada da suđenje visokim dužnosnicima u međunarodnim institucijama - prije svega Putinu – šalje signal da ratovi i ratni zločini neće ostati nekažnjeni.

To bi također bio preduvjet za buduće odnose između Ukrajine i Rusije. "Rusko društvo i rusko vodstvo moraju reći: 'Da, mi smo to uradili. I to je bila pogreška", objašnjava Goncharuk.

“Tek tada možete razmišljati o pomirenju, ali to neće biti lako i za to uvijek treba vremena", kaže ona.