Neovisni su i podvrgnuti čeličnoj disciplini, rekao je zapovjednik ruske paravojne skupine Wagner hvaleći uspjehe svojih vojnika u invaziji na Ukrajini, koji su ondje svojevrsni suparnici ruskoj vojsci.

'Ti su ljudi vrlo iskusni, izvršavaju zadaće na neovisan način'

U video snimci koju je u subotu navečer objavila njegova služba za odnose s javnošću, Jevgenij Prigožin istaknuo je karakteristike zahvaljujući kojima su njegovi ljudi uspjeli osvojiti grad Soledar na istoku Ukrajine, iako ukrajinske vlasti tvrde da njihove postrojbe ondje još drže svoje položaje.

"Ti su ljudi vrlo iskusni i izvršavaju zadaće na neovisan način, jer posjeduju vlastite avione, topništvo i oklopna vozila", rekao je Prigožin.

"Najvažniji je ipak zapovjedni sustav koji je sjajno usavršen", dodao je. "Skupna Wagner sluša sve, svatko ima pravo reći svoje mišljenje".

Ali "nakon odluke, sve se misije izvršavaju, nitko ne može odustati. To nam omogućuje najželjenija disciplina", izjavio je Prigožin odjeven u maskirnu odoru stojeći uz čovjeka kojeg je predstavio kao zapovjednika Wagnera za Soledar.

Ti komentari zvuče kao prikrivena kritika ruskog vojnog vrha na čiji je račun Prigožin već uputio kritike optužujući ih za manjak koordinacije i ustvrdio da upravljaju operacijama daleko od terena.

Zadnjih mjeseci Prigožin je višekratno kritizirao zapovjednike ruske vojske, posebno kada su ukrajinski vojnici jesenas nizali uspjehe u regiji Harkiv na istoku i Herson na jugu.

Prigožin izrazio žaljenje zbog kritika

U petak je ruska vojska objavila da je osvojila Soledar, nakon što je Wagner već ranije ustvrdio da je grad u njihovim rukama.

Prigožin je na izjave iz Moskve putem svoje službe za medije izrazio žaljenje "zbog stalnih pokušaja da se njegovoj skupini ukrade pobjeda".

Nakon te kritike rusko ministarstvo obrane objavilo je priopćenje u kojem hvali "hrabrost" Wagnerovaca kod Soledara. Skupina utemeljena 2014. unovačila je tisuće kriminalaca za borbu u Ukrajini nudeći im u zamjenu smanjenje kazne.

Dokaz da je skupina stekla snagu je i to što je 61-godišnji Prigožin u rujnu priznao da je on osnivač Wagnera pošto je to godinama opovrgavao. Pošto se razotkrio sada se redovito javlja s ukrajinske fronte i aktivan je na svojoj mrežnoj stranici.

Putin zadovoljan tijekom rata u Ukrajini

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da specijalna vojna operacija u Ukrajini pokazuje pozitivan trend i da se nada da će ruski vojnici postići nove uspjehe nakon osvajanja Soledara.

"Dinamika je pozitivna", izjavio je Putin za državnu televiziju Rossiya 1. "Sve se odvija u okviru plana ministarstva obrane i glavnog stožera. I nadam se da će nas naši borci još više obradovati rezultatima svoje borbe", rekao je Putin.

Rusija je priopćila u petak da su njezine snage preuzele kontrolu nad Soledarom u istočnoj Ukrajini, što bi predstavljao rijedak uspjeh za Moskvu nakon mjeseci neuspjeha na bojištu.

Putin: 'Situacija u gospodarstvu je stabilna'

Nakon što je zapad uveo najoštrije sankcije u modernoj povijesti zbog rata u Ukrajini, rusko gospodarstvo pokazalo je izuzetnu otpornost, ali najveći svjetski proizvođač prirodnih resursa sada se sve više okreće Kini.

"Situacija u gospodarstvu je stabilna", rekao je Putin. "Puno bolje ne samo od onoga što su naši protivnici predvidjeli, nego i onoga što smo mi prognozirali", dodao je.

Ruski predsjednik rekao je da je nezaposlenost ključni pokazatelj. "Nezaposlenost je na povijesno niskoj razini. Inflacija je niža od očekivane i ima, što je važno, silazni trend", rekao je Putin.

Rusko gospodarstvo palo je 2022. pod teretom sankcija, ali puno manje nego što su predviđali ekonomisti. Ruska vlada predviđa da će gospodarstvo teško 2,14 bilijuna dolara pasti za 0,8 posto u 2023.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u nedjelju da su njegove snage u subotu pokrenule val raketnih napada na ukrajinske vojne i infrastrukturne ciljeve.

Najmanje 21 osoba je ubijena u ruskom napadu na stambeni kompleks u istočnom gradu Dnipru u subotu navečer, navele su ukrajinske vlasti.

Ministarstvo nije spomenulo taj grad kao konkretnu metu napada. "Svi ciljani objekti su pogođeni. Ciljevi napada su postignuti", navode u priopćenju.

Rusija je objavila i da su njezine snage napredovale prema sjevernom rubu grada Bahmuta u ukrajinskoj regiji Doneck, koja je bila žarište ruskih napada mjesecima.

Napad na Dnipro uslijedio je tek nekoliko dana nakon što je Rusija najavila najnovije promjene u svom vojnom zapovjedništvu i ukazuje na to da će Rusija nastaviti sa strategijom napada na ukrajinske energetske i infrastrukturne mreže pod nadzorom Valerija Gerasimova, načelnika glavnog stožera ruske vojske.