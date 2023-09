Uslijed sve veće inflacije i pada standarda građana vlada Srbije odlučila je pomoći svojim umirovljenicima zanimljivim projektom.

Akciju "Penzionerska kartica", putem koje tvrtke umirovljenicima nude svoje proizvode i usluge po povoljnijoj cijeni, do sada je podržalo preko 600 tvrtki, izvijestio je srbijanski ministar financija Siniša Mali, javlja Kurir.

"U Amanu, s kojim je također potpisan sporazum, nude do 10 posto popusta na svoj asortiman. Do danas su potpisani ugovori sa 16 poduzeća koja su se uključila u akciju Penzionerska kartica, a broj firmi i institucija koje su podržale ovu akciju, koja umirovljenicima omogućava da jeftinije dolaze do određenih proizvoda i usluga, prešao je 600", naveo je Mali.

Akciji su se priključile i Naftna industrija Srbije, koja daje popust na jedan od tri dinara po litri goriva - ovisno o vrsti, a postignut je i sporazum s Putevima Srbije koji će umirovljenicima omogućiti tri posto povoljniju cestarinu, najavio je Mali.

Prema njegovim riječima, gotovo 870.000 umirovljenika se prijavilo za dobivanje Penzionerskih kartica, a najstariji ih već podižu u filijalama Fonda PIO. Do 1. listopada bit će gotove kartice za sve umirovljenike koji su se prijavili.

Akciji su se, među ostalima, priključila i tri doma za stare i nemoćne te više zdravstvenih ustanova.