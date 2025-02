Vučić ima tri opcije: Evo zašto je 'u sedlu' bez obzira na to što žrtvuje pijune

Vojin Jovanović, student Građevinskog fakulteta u Beogradu, stajat će ove subote (1.2.) na jednom od tri novosadska mosta, točno tri mjeseca od pogibije 15-oro ljudi pod nadstrešnicom u Novom Sadu. Jovanović se našao među stotinama beogradskih studenata koji su u Novi Sad stigli pješice. Usput su ih u nizu mjesta kroz koja su prolazili dočekivali mještani s gomilom hrane, aplauzom i suzama, prenosi Deutsche Welle.

Negdje iza Inđije, poslije noćenja na tamošnjem nogometnom igralištu, ovaj student je za DW rekao da kolege i on šetnjom pokazuju da njihovi zahtjevi još nisu ispunjeni. „Pad Vlade nije bio naš zahtjev“, kaže on. Kao ni drugi ovdje, nije impresioniran ostavkom premijera Miloša Vučevića, niti je tema kakav potez će sada povući faktički šef vladajuće stranke i države Aleksandar Vučić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A pred njime su tri moguća puta. Ili će odabrati novog odanog mandatara i narediti stranci da ga izabere u parlamentu. Ili će iznaći neku „ekspertsku“, „tehnokratsku“ Vladu. Ili će se zbilja odvažiti na nove izbore znajući da će ih opozicija bojkotirati.

Kako god bilo, jasno je da ni ubrzanje događaja ovog tjedna nije umirilo bunt i da Srbiju čeka još jedan divovski prosvjed, ovog puta u Novom Sadu gdje je sve i počelo. I gdje su batinaši iz Srpske napredne stranke – uhićeni u međuvremenu – u noći s ponedjeljka na utorak krvnički pretukli studente, što je bio direktan povod za ostavku Vučevića i novosadskog gradonačelnika Milana Đurića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uto je stigao i tekst istraživačkih novinara KRIK-a u kojem se, na osnovu poruka kriminalaca, biznismena i političara, otkriva da je Novi Sad dijeljen kao plijen različitih frakcija SNS-a i kriminala, a da je iznad svih njih navodno brat predsjednika Andrej Vučić.

Tko je u većoj stisci s vremenom?

Vučić mora rješava svoju kvadraturu kruga i nema sumnje da bi ga najvećeg bunta protiv njegove vlasti mogli osloboditi upravo studenti – ukoliko kažu da su zahtjevi ispunjeni.

Sada je pažnja fokusirana na Građevinski fakultet čiji su profesori najstručniji za procjenu je li vlast objavila svu dokumentaciju o rekonstrukciji Željezničke stanice, što je slavodobitno – ali ne po prvi put – obećano ovog tjedna. Onda bi mogli zasjedati plenumi na fakultetima i reži obustavljaju li se blokade.

No, pitanje je tko je tu u većoj stisci s vremenom. Ako do toga dođe još u veljači, studenti bi se mogli vratiti na fakultet bez da izgube godinu studija. To bi odgovaralo i Vučiću jer bi onda bez pritiska mogao donijeti odluku izbori ili ne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Studenti cijelo vrijeme žele „Natjerati institucije da rade svoj posao“, podsjeća politolog Mladen Mrdalj. Još se lako može utvrditi je li objavljena dokumentacija, ali Mrdalj pita: „Što ako pravosuđe, na osnovu te dokumentacije, ne presudi i političkom vrhu koji je najodgovorniji za korupciju koja je dovela do tragedije?“ Osim toga bi se na presude moglo čekati godinama, a toliko blokade fakulteta ne mogu trajati.

Opozicija se drži po strani

Pitanje od milijun dolara ostaje ono koje je u jednom komentaru nagovijestio i minhenski Süddeutsche Zeitung. Vlast se, naime, mijenja na izborima, ali u Srbiji nema fer izbora. Dok ih ne bude, Vučić je u sedlu bez obzira na to što žrtvuje pijune. „U Srbiji bi se mnogo toga moralo promijeniti prije nego što dođe do bilo kakvih promjena“, zaključuje komentator njemačkog lista.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Studenti, koje delegiraju plenumi, za sada izbjegavaju zamku „širenja" zahtjeva, već se drže četiri osnovna: dokumentacija, hapšenje nasilnika, prekidanje sudskih procesa protiv demonstranata i povećanje univerzitetskog budžeta.

Ali, odavno je jasno da je bunt prerastao u narodni i da je jedini zahtjev zapravo demontaža sustava koji je u Srbiji usavršila SNS i koji vodi Vučić. „Dakle, ukoliko studenti žele ostati politički relevantni, moraju se početi baviti politikom“, kaže Mrdalj za DW. A ako izbjegavaju stranačke politike – a prilično jasno se ograđuju od opozicije – onda bi se možda mogli založiti za neki obvezujući referendum, kaže Mrdalj.

U svim tim dešavanjima, opozicija se drži po strani. Iz njenih redova se stidljivo čuje da najprije treba ispuniti zahtjeve studenata, pa bi se tek potom moglo ići na prijelaznu Vladu koja bi pripremila fer izbore. „Nećemo pristajati na manipulacije Aleksandra Vučića i neka kozmetička rješenja, već ćemo tražiti da prelazna vlada zaista može pružiti garanciju da će se krenuti u dobrom pravcu i da će se krenuti u razvlašćivanje Srpske napredne stranke“, rekao je ranije za DW narodni zastupnik iz redova Zeleno-lijevog fronta Radomir Lazović.

No ni Lazović ni ostali još nemaju odgovor na pitanje: što ako studenti procijene da su zahtjevi ispunjeni i prekinu protest? Uz koji pritisak bi onda opozicija mogla tražiti prijelaznu Vladu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stanje redovno?

Tom pritisku se ne mogu nadati ni iz Europske unije. Kako je za DW rekao Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, među članicama EU-a često nema konsenzusa pa ga tako nema ni o dešavanjima u Srbiji.

Picula će, doduše, uvrstiti sve u godišnji izvještaj Europskom parlamentu gdje mnoge zastupničke grupe osuđuju ponašanje Vučićevih vlasti i, posebno, nasilje prema demonstrantima. „Vrlo jasno sam kazao da nitko ne može dovesti u pitanje ustavno pravo građana na izražavanje svog nezadovoljstva odlukama vlasti“, rekao je Picula.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On će uskoro krenuti u Srbiju, ali nije jasno hoće li srpski zvaničnici htjeti pričati s njim. Ali, Vučić želi pričati s „narodom“. Dok su se studenti u petak (31.1.) približavali Novom Sadu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić išao je u „razgovore s građanima“ u Ćićevcu, Varvarinu i Trsteniku.

Mještanima je obećavao nasip kod Morave, rekonstrukciju škole, gerontodomaćice, naknade za propali paradajz… Vučić se trudio ostaviti dojam da je stanje redovno, ali će, bez sumnje, slike iz Novog Sada još jednom pokazati da nije, te da se politička i društvena kriza u Srbiji nastavljaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u Srbiji: Studenti, glumci i poljoprivrednici zajedno u borbi. Hoće li Vučić popustiti?