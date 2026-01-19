FREEMAIL
UŽAS U ČEŠKOJ /

Pucnjava u gradskoj vijećnici! Žena i napadač mrtvi, više ozlijeđenih, među njima i policajac

Pucnjava u gradskoj vijećnici! Žena i napadač mrtvi, više ozlijeđenih, među njima i policajac
Foto: Rtl

Prema policijskim navodima, dvije osobe su poginule u zgradi

19.1.2026.
11:26
Maja Mahovlić
Rtl
U pucnjavi u gradskoj vijećnici u Hribckoj, u Dečinskoj regiji u Češkoj, poginula je jedna žena, a najmanje četiri osobe su ozlijeđene, među njima i jedan policajac, piše češki portal tn.nova.cz

Napadača su likvidirali policijski službenici.

"Trenutačno su sve raspoložive snage i resursi upućeni u selo Hribská u Dečinskoj regiji, u gradsku vijećnicu, nakon dojave o pucnjavi", objavila je policija na društvenoj mreži X.

Nešto poslije 11 sati, policija je objavila:

"Napadač je eliminiran! Tri osobe i jedan policajac su ozlijeđeni. Informacije ćemo ažurirati."

Prema policijskim navodima, dvije osobe su poginule u zgradi.

"Zgrada je sigurna. U ovom trenutku možemo potvrditi da su jedna žena i napadač mrtvi", priopćeno je.

Policija je također uspostavila liniju za krizne intervencije.

Na mjesto događaja upućene su prve policijske patrole, interventne i specijalne jedinice, prometna policija te kriminalistički istražitelji.

"Zgrada je osigurana i trenutačno ne bi trebalo biti daljnje opasnosti", dodala je policija.

Na terenu su hitni medicinski timovi i helikopter hitne pomoći. 

Glasnogovornik Prokop Voleník, izjavio je da u ovom trenutku nema više informacija o tragičnom događaju. 

"Pažljivo pratim informacije o pucnjavi u gradskom uredu u Chřibské. Situacija je ozbiljna, ali prema mojim informacijama nema daljnje opasnosti, napadač je mrtav. Odlučio sam otići na mjesto incidenta", rekao je ministar unutarnjih poslova Lubomír Metnar.

češkaPucnjava
