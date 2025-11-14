Tijelo svećenika pronašli u kanalu: Zamotali ga u crne vreće i svezali za stolicu

Tijelo meksičkog velečasnog Ernesta Baltazara Hernándeza Vilchisa zamotano u crne plastične vreće, vezano za fotelju i bačeno u odvodni kanal pronađeno je u blizini velike zračne luke Felipe Angeles gotovo tri tjedna od nestanka.

Četrdesetogodišnji velečasni nestao je bez traga u Tultepecu, sjeverno od Mexico Cityja, 27. listopada. Njegovi ostaci navodno su pronađeni u uznapredovalom stanju raspadanja, a tek su forenzičari potvrdili da pripadaju upravo Vilchisu.

Meksički Telediario izvijestio je da je tijelo bilo zamotano u crne vreće i privezano za fotelju, prenosi Mirror. Istraga će pokazati kako je ubijen i tko je odgovoran za brutalan zločin.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Brutalne sudbine svećenika

Vilchis je nedavno poslan u službu na području Tultepeca, a posljednji mu se trag gubi u gradu Ampliación La Piedad. Nestanak je prijavila biskupija koja mu je dodijelila tu regiju.

O počiniteljima se još uvijek ne nagađa, no u Meksiku nije rijetkost da svećenici postanu mete kartela. Prošloga je mjeseca tijelo svećenika pronađeno u planinama južne savezne države Guerrero.

Katolički multimedijski centar crkve, koji prati napade na svećenike, objavio je da je u Meksiku između 2019. i 2024. ubijeno 10 svećenika.

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota