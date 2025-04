Progovorio američki legionar u Ukrajini: 'To će uništiti cijelo društvo'

Do povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću, Sjedinjene Američke Države bile su glavni saveznik Ukrajine u ratu protiv Rusije. Američki legionari dobrovoljno se bore rame uz rame s ukrajinskim vojnicima, prenosi Deutsche Welle.

Jedan od tih legionara je i Zach. Napustio je posao aviomehaničara u Teksasu kako bi se borio, kako je on vjerovao, na pravoj strani. No sada, kada je njegova vlada ukinula vojnu potporu Ukrajini, Zach više nije siguran ima li ta borba smisla.

Američkim borcima, poput Zacha, teško je prihvatiti da bi američki predsjednik mogao Ukrajini ukinuti potporu.

"Većina članova moje obitelji, s obzirom na to da dolazim iz jedne konzervativne savezne države, podržava Trumpa. Ali za mene su to dvije različite stvari", rekao je Zach te dodao: "Recimo, ja mislim da je puno toga što on radi stvarno dobro, ali istovremeno izbjegavati ovaj rat znači potiskivati nešto s čime će biti još teže izaći na kraj kad shvatiš da ćeš se ipak morati suočiti s tim."

'Što se sad događa'

"Amerika je sa svojom potporom igrala veliku ulogu u ovom ratu. Sada kada smo je, kako ja osjećam, izgubili, zvao sam čak i naše veleposlanstvo i pitao ih je li u redu da se nastavim boriti ili bih trebao otići. Što se sad događa? I ljudi u veleposlanstvu su mi sami rekli da ni oni ne znaju", rekao je Zach.

Trenutačno je zapovjednik pješačke jedinice, a u nedavnom napadu ruskih dronova jedan je pripadnik njegove jedinice poginuo, dok su trojica ranjena. Najteže je ranjen jedan Kanađanin, koji je nakon napada puzao tri kilometra u mraku kako bi stigao do svoje jedinice. No, s obzirom na težinu ozljede, strahuje da mu liječnici neće uspjeti spasiti nogu. Za njega je rat vjerojatno završen.

'To će uništiti cijelo društvo'

Vojnici su zabrinuti da bi Trump mogao prisiliti Ukrajinu na mir s Rusijom i da bi se morala odreći dijela svojeg teritorija. Također, Zach se plaši da bi to moglo stvoriti generaciju veterana s ozbiljnim osjećajem da su se borili uzalud.

"Ljudi su umorni od gledanja svojih drugova kako umiru i bivaju osakaćeni. Oni žele da rat završi. Ali vidjeti da su sve te žrtve bile uzaludne? Mi svi znamo kako to na kraju završi. Tako je bilo u Vijetnamu, i u Americi. Vidjeli smo što se dogodi s veteranima kada vide da su ratovali uzalud. Počnu piti. To će uništiti cijelo društvo", smatra Zach.

Mnogi se plaše povratka na bojište, ali neki smatraju da su za to stvoreni. "Kad odeš na bojište, sve tvoje brige i problemi nestanu. Jedina stvar o kojoj moraš misliti je kako ostati živ", poručio je Zach.

I dok se u Sjedinjenim Američkim Državama nastavljaju rasprave o ratu, američki legionari ostat će na bojištu, uvjereni da njihova borba u Ukrajini još nije ni blizu završetku.

