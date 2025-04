Iscurio američki plan za kraj rata: Ukrajinu čeka šok, a Putin trlja ruke?

Prijedlog primirja između Ukrajine i Rusije koji su američki dužnosnici svojim europskim kolegama predstavili uključuje zamrzavanje sukoba te privremeni prekid razgovora o ulasku Ukrajine u Sjevernoatlantski savez, piše Bloomberg.

Europski dužnosnici koji su upoznati s razgovorima rekli su i da će ukrajinski teritorij koji se nalazi pod kontrolom Rusije do daljnjega ostati pod njezinom kontrolom. Američki plan faktički bi zamrznuo rat, a ukrajinsko članstvo u NATO-u bilo bi stavljeno na čekanje.

Raspravama u Parizu nazočili su predsjednik Francuske Emmanuel Macron i izaslanik SAD-a Steve Witkoff. Uz njih, prisutni su bili i ministar vanjskih poslova SAD-a Marco Rubio te savjetnici za nacionalnu sigurnost i pregovarači iz Francuske, Njemačke, Velike Britanije i Ukrajine.

SAD se povlači iz mirovnih pregovora?

Rubio je danas ranije rekao da se raspravlja o izgledima da se SAD povuče iz mirovnih pregovora "u roku od nekoliko dana", piše SkyNews.

"Sada smo došli do točke u kojoj moramo odlučiti i utvrditi je li to uopće moguće ili nije. Zbog toga angažiramo obje strane. Ako se to ne dogodi idemo dalje", kaže Rubio.

"Ovaj rat nema vojnog rješenja. Niti jedna strana nema neku stratešku sposobnost da brzo okonča rat. Mi ovdje govorimo o izbjegavanju smrti tisuća i tisuća ljudi tijekom sljedeće godine. Pokušavamo to izbjeći. Nećemo letjeti po cijelom svijetu i održavati sastanak za sastankom ako nema napretka. Ako su ozbiljni u pogledu mira, bilo koja strana ili obje, mi želimo pomoći. Ako se to neće dogoditi, onda ćemo jednostavno nastaviti dalje".

Koliko je europskim silama stalo da se rat završi?

Rubio je govorio i o naporima Europljana da se postigne primirje nakon pregovora u Parizu.

"Željeli bismo da ostanu angažirani. Mislim da nam mogu pomoći", rekao je. "Mislim da nam Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka mogu pomoći da se približimo rješenju. Mislio sam da su bili vrlo korisni i konstruktivni sa svojim idejama"m dodao je Rubio.

"To je njihov kontinent, ovo se događa na europskom kontinentu, tako da će očito europskim silama biti jako stalo do toga što se događa, tako da oni imaju udjela u ovome, mi to prepoznajemo, ali na kraju mislim da svi želimo isto", zaključio je Rubio.

Kremlj opovrgava Rubia?

Kremlj je ranije danas odgovorio na komentare Marca Rubija koji sugeriraju da su SAD spremne odustati od posredovanja u miru između Ukrajine i Rusije. Rekao je da je napredak već postignut.

"Kontakti su prilično komplicirani, jer, naravno, tema nije laka. Rusija je predana rješavanju ovog sukoba, osiguravajući vlastite interese i otvorena je za dijalog. To nastavljamo činiti", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

