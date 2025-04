Avdagić razotkrio Trumpov originalni plan za Ukrajinu i Rusiju: 'Rok je bio Uskrs...'

Sjedinjene Američke Države spremne su potpuno se povući iz pregovora o prekidu vatre između Rusije i Ukrajine, objavio je američki državni tajnik Marco Rubio, koji je stigao u Pariz na sastanak europskih i ukrajinskih lidera.

Rubio je poručio da će se SAD povući iz cijele priče "osim ako ne bude jasnih znakova da se dogovor može postići".

Situaciju je za Danas.hr komentirao geopolitički analitičar analitičar Denis Avdagić.

Dvostruka dimenzija povlačenja

Avdagić smatra da američko povlačenje ima dvije dimenzije: "Nije ovdje pitanje samo povlačenja iz pregovora. Postavlja se pitanje može li Ukrajina tada računati na daljnju potporu SAD-a".

'Sama izjava državnog tajnika Rubia primarno služi da primora obje strane, ili zapravo primarno Rusiju, da prihvati bilo kakvo primirje. Mislim da je ideja predsjednika Donalda Trumpa bila da se to dogodi do Uskrsa', kaže Avdagić te dodaje kako su primirje htjeli postići i prije samog Uskrsa, a za Uskrs bi to bila svojevrsna pobjeda američkog predsjednika Trumpa.

'Ovo nije naš rat'

Na pitanje što znači Rubiova izjava da 'ovo nije naš rat', Avdagić pojašnjava: 'To je ono što se često naziva proxy rat. Međutim, proxy ratovi su gotovo svi ratovi u povijesti. U tom smislu, iako SAD pruža podršku Ukrajini, na terenu nema NATO snaga, nema Amerikanaca, pa formalno to zaista nije njihov rat'. Dodaje i da predsjednik Trump 'nije previše zainteresiran za sudjelovanje u krizama', podsjećajući na njegov raniji stav prema Siriji.

Avdagić smatra da bi povlačenje SAD-a moglo označiti kraj vojne pomoći Ukrajini. "Mislim da je prilično vjerojatno da neće biti isporuke oružja ni u obliku donacija. Pitanje je hoće li SAD biti voljan prodavati oružje Ukrajini, a već sad je predsjednik Zelenski zatražio nove baterije sustava Patriot", navodi Avdagić.

Osim vojne opreme, Avdagić upozorava na važnost obavještajne podrške. "Na početku ruske agresije upravo su američke obavještajne službe bile te koje su predvidjele napad. Ta podrška je za Ukrajinu bila ključna", navodi Avdagić.

'Samo naivni ljudi vjeruju'

Dotaknuo se i šire ruske strategije: "Prije agresije, predsjednik Vladimir Putin jasno je iskazao svoju želju za povratkom interesnih sfera. Govorilo se o povlačenju NATO-a na granice iz vremena Hladnog rata, što bi značilo da ni Hrvatska ne bi smjela biti članica".

"Samo naivni ljudi vjeruju da Rusija nema nikakvih interesa izvan Ukrajine. Oni imaju imperijalističke porive, mislim da se u Kremlju sanja i teritorijalno i u svakom drugom smislu nekako obitavanje u prostoru kakvom je bio nekadašnji Sovjetski savez", naglašava analitičar.

Je li sve politički blef?

Na pitanje je li riječ o blefu iz Trumpova arsenala za ubrzanje procesa, Avdagić odgovara: 'S jedne strane, možemo gledati ovu izjavu kao pokušaj pritiska. Rusiji ne ide baš najbolje i možda bi im primirje dobro došlo. No, problem su ogromne žrtve koje je Rusija već podnijela. Sve što su osvojili, praktički su uništili'.

Posebno ističe Mariupolj kao simbol besmisla dosadašnjih osvajanja: 'Za što? Za spaljenu zemlju Ukrajine'.

