Procurio dokument, potrošit će 377 milijardi eura: 'To će biti najmoćnija vojska u Europi!'

Friedrich Merz je potiho još u svibnju rekao svoje namjere: "Njemačka namjerava pretvoriti Bundeswehr u 'najjaču konvencionalnu vojsku u Europi', i obećao da će se dati "sva potrebna financijska sredstva". Pet mjeseci kasnije, njemačka kancelar namjerava toj ambiciji dodati i opremu, prema novim internim vladinim dokumentima, objavio je Politico.

Na opsežnom popisu od 39 stranica navodi se 377 milijardi eura za kupnju naoružanja za kopno, zrak, more, kao i za borbenu spremnost u svemiru i kibernetičkom prostoru. Dokument predstavlja planski pregled kupnje oružja koji će biti navedeni u proračunu njemačke vojske za 2026. godinu, ali mnoge su dugoročne kupnje za koje ne postoji jasan vremenski okvir.

Dokumenti pokazuju da Bundeswehr želi pokrenuti oko 320 novih projekata naoružanja i opreme tijekom sljedećeg proračunskog ciklusa. Od njih, 178 ima navedenog izvođača radova. Ostali su "još uvijek otvoreni", što pokazuje da je velik dio plana modernizacije Bundeswehra još uvijek u fazi izrade.

Njemačke tvrtke dominiraju prepoznatljivim natječajima s oko 160 projekata, vrijednih oko 182 milijarde eura, vezanih za domaće tvrtke.

Pume i Skyranger s kupolom

Dokument predviđa isporuku ukupno 687 Puma, uključujući 662 borbene verzije i 25 vozila za obuku vozača, do 2035. godine. U protuzračnoj obrani, Bundeswehr planira nabaviti 561 sustav kratkog dometa Skyranger 30 s kupolom za protudronove i zaštitu kratkog dometa - program u potpunosti pod vodstvom Rheinmetalla. Uz to dolaze i milijuni granata i puščanih metaka.

Diehl Defence se pojavljuje kao drugo veliko industrijsko sidro Bundeswehra nakon Rheinmetalla.

Najveći udio dolazi iz obitelji IRIS-T, koja bi trebala činiti okosnicu buduće njemačke arhitekture protuzračne obrane. Prema dokumentu, Bundeswehr namjerava kupiti 14 kompletnih IRIS-T SLM sustava vrijednih 3,18 milijardi eura, 396 projektila IRIS-T SLM za oko 694 milijuna eura i dodatnih 300 projektila kratkog dometa IRIS-T LFK vrijednih 300 milijuna eura. Zajedno, samo ove linije iznose oko 4,2 milijarde eura - što IRIS-T čini jednim od najznačajnijih pojedinačnih programa protuzračne obrane u planiranju Bundeswehra.

Dronovi su također na vojnoj listi želja.

Što se tiče višeg cilja, Bundeswehr želi proširiti svoju flotu naoružanih taktičkih bespilotnih letjelica Heron TP koje koristi izraelska tvrtka IAI, s ciljem kupnje novog streljiva za oko 100 milijuna eura. Slijedi desetak novih taktičkih bespilotnih letjelica LUNA NG za oko 1,6 milijardi eura. Za mornaricu, u planu se pojavljuju četiri pomorska bespilotna letjelica uMAWS za procijenjenih 675 milijuna eura, što će uključivati ​​zamjenske dijelove, obuku i održavanje.

Satelitski program

Popis uključuje i više od 14 milijardi eura u satelitskim programima, koji zahtijevaju nove geostacionarne komunikacijske satelite, nadograđene zemaljske kontrolne stanice i, najambicioznije, konstelaciju satelita u niskoj Zemljinoj orbiti vrijednu 9,5 milijardi eura kako bi se osigurala stalna, na smetnje otporna povezanost za trupe i zapovjedna mjesta.

Taj je potez usklađen s planom ministra obrane Borisa Pistoriusa vrijednim 35 milijardi eura za jačanje njemačke "svemirske sigurnosti".

Jedan od politički najnabijenijih planova na listi želja Bundeswehra je potencijalna dopuna 15 zrakoplova F-35 od Lockheed Martina, vrijednih oko 2,5 milijarde eura u okviru američkog sustava prodaje vojne opreme inozemstvu.

To bi održalo njemačku ulogu u dijeljenju nuklearnog oružja netaknutom, ali bi i zadržalo njezinu ovisnost o američkom održavanju, softveru i pristupu podacima misije. To bi također moglo signalizirati daljnje njemačko približavanje američkom oružju koje ne može zamijeniti, baš kao što se produbljuju političke napetosti oko francusko-njemačko-španjolskog borbenog zrakoplova šeste generacije, Future Combat Air System.

Bundeswehr planira kupiti 400 krstarećih raketa Tomahawk Block Vb za otprilike 1,15 milijardi eura, zajedno s tri lansera Lockheed Martin Typhon vrijedna 220 milijuna eura - kombinacija koja bi Njemačkoj dala domet udara od 2000 kilometara. Privremeni plan mornarice za pomorsko-patrolne zrakoplove, vrijedan 1,8 milijardi eura za četiri Boeinga P-8A Poseidon, također je dio inozemne vojne prodaje. Sva tri povezuju berlinske buduće udarne i nadzorne sposobnosti s američkom kontrolom izvoza i održivosti.

U financijskom smislu dominiraju domaće tvrtke; politički, međutim, nekoliko stranih sustava definira najosjetljivije vojne uloge zemlje.

