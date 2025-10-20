Nuklearni div dolazi u naš Jadran! Može nositi 75 aviona, evo zašto stiže američki ponos

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford (CVN 78), prvi brod u svojoj klasi i zapovjedni brod Carrier Strike Group 12, stiže u Split u sklopu planiranog posjeta luci.

Ovo je drugi posjet nosača Gerald R. Ford Splitu, nakon prethodnog dolaska 2023. godine, a odvija se tijekom njegove aktualne misije u operativnoj zoni Šeste flote SAD-a, s ciljem potpore borbenoj spremnosti i pomorskoj sigurnosti američkih mornaričkih snaga u Europi i Africi, te jačanja predanosti SAD-a, saveznika i partnera stabilnosti i sigurnosti u Europi.

Rutinski posjeti lukama poput ovoga jačaju obrambena partnerstva i odražavaju bliske odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske, cijenjene članice NATO saveza, objavili su iz američke ambasade u Zagrebu.

Nuklearni nosač zrakoplova (prvi u klasi Ford), grdosija je to od 333 metara dužine, za pogon koristi dva nuklearna reaktora koji omogućuju brzinu veću od 30 čvorova (oko 56 km/h) i više od 20 godina rada bez ponovnog punjenja gorivom. Može nositi više od 75 zrakoplova, među njima i F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye i helikoptere MH-60R/S Seahawk.

Foto: Jonathan Klein/afp/profimedia

Opremljen je EMALS sustavom (Electromagnetic Aircraft Launch System) – prvi nosač na svijetu koji koristi elektromagnetsko lansiranje umjesto tradicionalnih parnih katapulta.

Brod ima manju posadu od klase Nimitz i to oko 2600 članova posade te 2500 članova zrakoplovne skupine.

Cijena gradnje iznosila je oko 13 milijardi dolara, što ga čini najskupljim ratnim brodom u povijesti.

