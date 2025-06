Procurile satelitske snimke: Pogledajte što Rusi rade blizu granice s NATO članicom

Finski medij Yle dobio je nove satelitske snimke koje pokazuju kako je Rusija prošle zime započela opsežne građevinske radove u zatvorenom vojnom gradu Kandalakši preko granice s finskom Laponijom.

Vidi se da su u garnizonu Lupče-Savino, inače dijelu Kandalakše, provedeni veliki iskopi, a niknulo je i nekoliko novih zgrada. Prema regionalnoj upravi Murmanska, cilj je izgraditi vojni grad za novu topničku brigadu i njezino osoblje. Prema planu gradnje, treba se izgraditi desetak novih zgrada.

BREAKING: New satellite images obtained by Yle reveal Russia’s large-scale military buildup near Finland. Construction of a permanent artillery brigade garrison is underway in Luptsche-Savino, Kandalaksha, with over 2,000 troops expected. Military presence is also growing in… pic.twitter.com/KGX1f10p8V