Goran Džonić, uhićen u četvrtak zbog sumnje da je ubio Gorana Đokića (57), njegovu suprugu Gordanu (56) i njihovu kćer Lidiju (25), priznao je krivnju, ali se branio da nije jedini sudionik svirepog ubojstva, piše Telegraf.

On je za sudjelovanje optužio ljude iz aleksinačkog kriminalnog miljea braću K. M. (40) i A. M. (39), koji su sinoć uhićeni.

Srpski mediji pišu da za sada uhićenu braću osim Goranovih riječi, ne tereti ništa drugo.

"Intenzivno se prikupljaju dokazi kako bi se provjerile Džonićeve tvrdnje da nije bio jedini izvršitelj. Branio se da je bio ucijenjen, da mu je smješteno tako što je ukradeni novac zakopan na imanju njegovog sina i nudio se da svjedoči protiv navodnih suučesnika. Do sada pronađeni dokazi terete samo njega. Pištolj kalibra devet milimetara koji policija pronašla u njegovom stanu u Aleksincu odgovara oružju kojim su Đokići ubijeni. Ukradeni novac pronađen je dobro sakriven na ograđenom imanju koji pripada njegovom sinu zamotan oko korijena jednog stabla. Da policija nije koristila detektor metala, tko zna da li bi taj dokaz bio ikada otkriven. S obzirom na to da je nađeno preko 40.000 eura, a da se sumnja da je ukradeno bar 200 tisuća, pretraga tog imanja, ali i Goranove obiteljske kuće i okućnice u Moravcu se nastavlja. On odbija reći gdje je ostatak novca i tvrdi da ih je podijelio sa suučesnicima, ali pitanje je je li to zaista istina, posebice nakon tvrdnji rodbine da je bio u financijskoj krizi, a da je dobro znao gdje Goran drži novac", navode dobro upućeni u slučaj.

Ništa ih ne povezuje sa slučajem

Okrivljenu braću neke stvari nikako ne dovode u vezu sa slučajem.

"Oni su već saslušavani zbog ovog ubojstva baš zbog svoje reputacije. Bili su u inozemstvu, na poziv policije su došli, kao i desetine drugih podvrgnuti su poligrafskom testiranju i ništa nije ukazivao na njih sve dok ih Goran naveo", kažu izvori bliski istrazi.

Iako uhićena braća slove za "opake" momke, ljudi ne vjeruju da su braća ubila Đokiće. Neki smatraju da ne bi napravili takvo zlodjelo u svojem mjestu, ali i da su oni "otmjeniji te puno oprezniji".