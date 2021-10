Nakon što je objavljeno kako je priveden jedan muškarac, u javnost curi sve više jezivih detalja o brutalnom ubojstvu Gorana (57), Gordana (56) i Lidije (25),

Ubojstvo tročlane srpske obitelji zgrozilo je regiju, a tijela su pronađena spaljena i zatrpana pod lišćem i granjem u selu Moravac.

"Ubojstvo obitelji Đokić je zgadilo i uznemirilo čitavu Srbiju. Izvedeno je na profesionalan, strpljiv, metodičan način i očigledno je dugo pripremano", kazao je srbijanski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin te dodao kako su uspjeli doći do jedne osobe za koju sumnjaju da je "sudjelovao u monstruoznom ubojstvu obitelji Đokić".

Kada su izgorjela, odvukao ih na pripremljno mjesto

Privedeni muškarac rođak je ubijenih a Kako navodi Blic, policija sumnja da je uhićeni rođak kobne noći presreo Đokiće na skuteru u Aleksincu i ubio ih hicima iz pištolja.

Najprije je, sumnja se, s dva hica ubio Gordanu Đokić, a potom je likvidirao Lidiju i na kraju Gorana. Tijela je polio benzinom, koji je ranije donio na to mjesto i pripremio, a onda ih zapalio. Kada su tijela izgorjela do neprepoznatljivosti, sumnja se da ih je odvukao do šiblja i prekrio granama.

Osumnjičeni je rođak saslušan u policiji, a kako doznaje Blic, za monstruozan je zločin okrivio svoju dvojicu sinova. Obojica sinova, kao i supruga osumnjičenog, ispitani su i svi su prošli poligrafsko testiranje.

Srbijanski mediji pišu i da je rođak često prao automobil ubijenog Gorana jer, navodi Blic, nije vjerovao radnicima u autopraonicama zbog sefova koje je krio u automobilu. Kod osumnjičenog je pronađena i velika količina novca koja je pripadala ubijenoj obitelji.