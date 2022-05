Dužnosnici EU razmatraju ponudu financijske kompenzacije Mađarskoj kako bi premijera Viktora Orbana nagovorili da se pridruži embargu na uvoz ruske nafte, piše Politico.

Prema riječima trojice dužnosnika EU, novac bi se mogao usmjeriti u Budimpeštu kao dio nove energetske strategije Unije, koja bi trebala biti predstavljena idućeg tjedna, kako bi se prekinula ovisnost o ruskim fosilnim gorivima.

Žele Putinu odsjeći izvor novca za financiranje rata

Odsijecanje Rusije od europskog tržišta smatra se ključnim za ograničavanje unosnog izvora prihoda koji Vladimiru Putinu pomaže financirati rat u Ukrajini. Osiguravanje potpore Mađarske za embargo ključno je za održavanje političkog cilja snažnog i ujedinjenog europskog suprotstavljanja Putinovim postupcima.

No Orbán je dosad blokirao sankcije za rusku naftu, tvrdeći da bi to imalo učinak "atomske bombe" po mađarsko gospodarstvo.

Razgovori između predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i Orbana u ponedjeljak su završili bez dogovora, a videokonferencija planirana za utorak je otkazana.

Odgoda za Mađarsku, Slovačku i Češku

Najnoviji plan sankcija EU-a, koji je objavljen u nedjelju, predviđa da se Mađarska i Slovačka, koje su bez izlaza na more i uvelike se oslanjaju na rusku naftu, do kraja 2024. poštede embarga na uvoz ruske nafte. To je dvije godine duže od ostatka EU. Češka bi imala rok do kraja lipnja 2024.

Ali Mađarska je naznačila da joj treba više vremena od ponuđenoga kako bi smanjila ovisnost o ruskoj nafti. No, da bi se izbjeglo daljnje otezanje tog roka, europski dužnosnici spremni su Mađarskoj dati određenu financijsku kompenzaciju. Europska komisija želi upotrijebiti mehanizme plaćanja u svojoj nadolazećoj objavi energetske strategije, pod nazivom REPowerEU koja će biti objavljena 18. svibnja i koja će sadržavati sredstva dostupna za zemlje EU-a, uključujući Mađarsku. Strategija REPowerEU ima za cilj postepeno ukidanje oslanjanja bloka na ruska fosilna goriva mnogo prije 2030. godine.

'Nešto odgode nije katastrofa'

Jedan od dužnosnika opisao je vrijeme i novac kao "komunikacijska plovila".

"Što više možemo pomoći Mađarskoj s REPowerEU, brže će se oni odmaknuti od ruske nafte", rekao je visoki dužnosnik EU.

Politico piše kako se još ne zna može li se postići dogovor s Mađarskom prije ponovnog sastanka veleposlanika EU u srijedu ujutro. Prvobitno je cilj bio da se šesti paket sankcija EU usvoji u ponedjeljak.

"Nešto odgode nije katastrofa, sve dok se održava jedinstvo EU-a o sankcijama", rekao je jedan diplomat EU-a.