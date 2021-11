Ovako izgleda novo normalno u Europi - bolnice pretrpane bolesnicima, prosvjedi na ulicama, maske na Adventima. Barem na onim Adventima koji će se uopće održati. Nakon nekoliko mjeseci popuštanja mjera borbe protiv koronavirusa pa ponovnog porasta broja zaraženih, ljudi sada napokon vide kako izgleda "suživot s virusom". I očito im se to ne sviđa, piše Politico u uvodu članka u kojem najavljuju da se pripremimo na "beskrajnu korona zimu".

Opisana situacija dovela je promjene politika u mnogim europskim zemljama koje podrazumijevaju ponovno nošenje maski i zatvaranja, čak i tamo gdje ima mnogo cijepljenih, a sve kako bi se izbjegla katastrofa u zimskim mjesecima.

Upozoravaju i da je teška stvarnost činjenica da su cjepiva medicinsko čudo, ali nisu nepogrešiva. Uz dominaciju zaraznog delta soja, slabe mjere i velike dijelove stanovništva koje se odbija cijepiti, pandemija se u punoj snazi vratila diljem Europe.

Brutalno visoke stope smrtnosti u istočnoj Europi

Politico podsjeća da je Njemačka u srijedu imala najveći broj infekcija u jednom danu, a bore se sa pretrpanim jedinicama intenzivne njege na jugu i istoku države, dok na zapadu preuzimaju bolesnike iz Nizozemske. "Niska stopa procijepljenosti u istočnoj Europi potaknula je brutalno visoke stope smrtnosti", piše Politico.

Šefica Europskog Centra za prevenciju i kontrolu bolesti Andrea Ammon jučer je kazala da trenutna razina procijepljenosti diljem EU nije dovoljna da bi se "ograničio teret slučajeva zaraze i hospitalizacija tijekom zimskih mjeseci". Poručila je da odmah treba uvesti mjere koje će trebati biti na snazi i za Božić, ako se situacija ne popravi.

Stručnjaci upozoravaju da nas je novi val podsjetio da se ne može predviđati kada ćemo se točno moći vratiti na način života koji smo imali prije pojave koronavirusa početkom prošle godine. "Svaki puta kada maknete mjere, virus uči kako nas prevariti", kazao je glavni savjetnik talijanskog Ministarstva zdravstva Walter Ricciardi. Uz delta soj, koji se brže širi nego originalna varijanta, niti cjepiva, a ni fizička distanca sami ne mogu dovesti do rješenja.

"Ukoliko nećemo koristiti sva oružja zajedno na racionalan način, nikada se nećemo vratiti na staro normalno. Ili, barem se nećemo vratiti u nekom kraćem roku", kaže Ricciardi i dodaje kako ćemo još dvije ili tri godine morati živjeti kako živimo sada uz nove pandemijske valove.

Mislili smo da je naredba 'svi u kuće' prošlost, no demantirala nas je Austrija

Kada smo mislili da je naredba 'svi u kuće' prošlost, ovog tjedna nas je demantirala Austrija. Njezin kancelar Alexander Schallenberg otvoreno je poručio da na zatvaranje odlučio ne samo kako bi spasio zdravstveni sustav nego i da bi trećina državljana koji se još nisu cijepili imali vremena za razmisliti o svojem izboru. U intervju Politicu rekao je da je želio stvoriti priliku i to u smislu da žele izaći iz 'pakosnog kruga zbunjujućih valova i raspava o zatvaranju". Austrija je prilikom objave novog zatvaranja najavila i da će od 1. veljače uvesti i obavezno cijepljenje.

Čak i u Portugalu, gdje je više od 86 posto populacije cijepljeno, odnosno cijepljeni su gotovo svi koji dosad mogu primiti cjepivo, liječnica i stručnjakinja za javno zdravstvo Sofia Ribeiro upozorava da je od krucijalne važnosti građanima slati prave poruke te potom upozorava: "Pandemija još nije gotova". I u toj državi broj zaraženih, hospitaliziranih i smrti raste pa vlasti već govore o mogućnosti ponovnog uvođenja mjera. I to samo osam tjedana nakon što koordinator za Lisabon Henrique Gouveia e Melo kazao da je Portugal "gotovo postigao imunitet krda" u kampanji koja je "studiozno izbjegla politizaciju cijepljenja".

Gradonačelnik Antwerpena Bart de Wever kazao je da je za cijepljene, od kojih su mnogi vjerovali da je pandemija gotova, povratak mjera bio je "hladan tuš". A s tim neispunjenim željama i vraćanjem mjera, diljem Europe raste i bunt pa je prošlog vikenda policija "vodenim topom" gađala oko 35 tisuća ljudi koji su se okupili u Bruxellesu, a na sličnim prosvjedima u nizozemskom gradu Rotterdamu također je bilo žestokih sukoba policije i prosvjednika. U belgijskoj regiji Flandriji, gdje se nalazi i Antwerpen, oko 80 posto ljudi je cijepljeno, uključujući i čak 96 posto cijepljenih starijih od 65 godina. Ipak, i oni su zajedno s ostatkom države prošlog tjedna uveli obvezno nošenje maski u zatvorenim prostorima i rad od kuće četiri dana u tjednu zbog pritiska na Odjele intenzivne njege.

Recept za katastrofu

Politico kao ključan problem navodi statistiku koja može navesti na krivi trag jer je oko 70 posto hospitaliziranih u Flandriji cijepljeno. To je velikim dijelom zbog činjenice da je veliki broj ljudi cijepljen, a necijepljeni se zaražavaju i umiru u puno većem broju, ali je i dokaz da cjepiva nisu potpuna zaštita, posebno ne od delta varijante i padanja razine imuniteta s vremenom jer su se mnogi u državama zapadne Europe cijepili prije više od šest mjeseci. To navodi i na zaključak da čak i da se svi cijepe, još uvijek će postojati rizik da će pandemija i dalje predstavljati problem, ako za nikoga drugog, onda za starije i druge ranjive skupine.

Cijepljene osobe imaju manju mogućnost da se zaraze, ali i da prenesu virus. No, delta varijanta smanjuje neke od koristi cjepiva. "Dostupni dokazi upućuju na to da trenutno dostupna cjepiva manje smanjuju prijenos virusa kod delte nego je to bilo kod alfa soja", napisao je ovog tjedna ECDC. Politico piše da bi recept za katastrofu mogla biti kombinacija hladnog vremena, zbog kojeg će ljudi više vremena provoditi u zatvorenim prostorima i početak sezone gripe, zbog čega bi se već zagušeni zdravstveni sustav mogao dodatno opteretiti.

Schallenberg kaže da čak i kada se generalni lockdown ukine, za necijepljene će i dalje biti teško razdoblje. No, nije znao reći kada će se to promijeniti. "Crvena linija je opterećenost odjela intenzivne njege", rekao je austrijski premijer. I Nijemci već naveliko raspravljaju o obveznom cijepljenju, a sve više država uvodi strože uvjete za dobivanje covid potvrda koje su u mnogim zemljama potrebne za ulaske u restorane, noćne klubove i druga mjesta. Odlučuju se za potpuno ukidanje testiranja kao uvjeta ili za traženje preciznijih PCR testova, dok isključuju one jeftinije antigenske.

Savjetnički panel je u Nizozemskoj izračunao da u prostorima u kojima je visoki rizik zaraze, kada su u njemu samo cijepljeni i oni koji su preboljeli koronu, rizik od infekcije je 50 posto niži nego kada je dozvoljen ulaz i testiranima, dok je rizik hospitalizacije 82 posto niža.

Težak zadatak za političare

Važna tema u EU su i booster doze te se očekuje da će Europska komisija predložiti da se i one uzmu u obzir pri izdavanju covid potvrde na razini cijele Unije. Treća doza cjepiva daje nadu onima kojima je zaštita opala. No, još uvijek je veliko pitanje hoće li i njezina zaštita padati nakon nekoliko mjeseci. Marco Cavaleri, čelnik za strategiju cijepljenja Europske medicinske agencije, kazao je ovog tjedna da booster diže razinu antitijela mnogo više nego početne dvije doze što bi moglo značiti da će duže pružati zaštitu.

Za političare je uvođenje stogih mjera uvijek neugodno pitanje i najčešće do kraja čekaju s takvim potezom. S druge strane, izvještaj ECDC-a o mjerama, uključujući i nošenje maski i uvođenje lockdowna u Europi, kaže da mjere najbolje djeluju kada se uvode rano, ali i kada imaju solidnu podršku u javnosti. To znači da političari imaju težak zadatak uvjeriti ljude da su mjere dobre u trenucima kada situacija još nije tako strašna.

A oni uvijek moraju paziti da im javno mnijenje ne mutira brže nego virus, zaključuje Politico.