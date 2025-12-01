Prijetnje smrću, batine, obračun stolicama i palicama: Kruže stravične snimke iz Srbije

Neredi, fizički obračuni i incidenti obilježili su jučerašnje redovne lokalne izbore u srbijanskom Negotinu i Mionici te izvanredne izbore u Sečnju.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je prve preliminarne rezultate prema kojima je proglasio pobjedu njegovog SNS-a u sva tri mjesta.

"Pričamo o istim krajevima, a kao što vidite rezultati su dramatično različiti u našu korist. Ljudi su razumjeli tko se bori za interese Srbije i što se u Srbiji dogodilo", kazao je Vučić tvrdeći da je SNS osvojio 69,3 posto glasova u Negotinu, 60,9 posto u Sečnju te 52,6 posto u Mionici.

Srbijanski ministar policije Ivica Dačić potvrdio je da je tijekom izbornog dana zabilježeno narušavanje javnog reda i mira, posebno u Mionici gdje je intervenirala policija.

Masovna tučnjava: Letjele stolice

Prema pisanju portala Nova.rs u Mionici je u lokalu pored biračkog mjesta došlo do masovne tučnjave između građana i "SNS batinaša".

Na snimkama s društvenih mreža vidi se grupa građana ispred kafića koja gađa ljude unutra staklenim bocama, daskama i stolicama, a oni uzvraćaju. Pritom su razbijena sva stakla na izlozima i ulazu u kafić.

Tijekom sukoba nekoliko pripadnika policije stiglo je ispred kafića. Na snimci koja je objavljena na mrežama, vidi se kako se jedan od policajaca brani stolicom od stakla koje leti prema ulici.

Lider opozicijske Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas objavio je na društvenoj mreži X da je u Mionici "na dan izbora skoro pa ratno stanje".

Pokret "Kreni-promeni" objavio je da je narodni poslanik Bogdan Radovanović pretučen u Mionici. Kažu da je zadobio ozljede glave, no da policija nije reagirala.

"Udaren je više puta metalnom šipkom i otet mu je mobitel. Sve je prijavljeno policiji koja nije reagirala"; dodali su.

Sudionici tuče u kafiću kod Mionice su privedeni.

U Negotinu je napadnut fotoreporter Gavrilo Andrić koji je tamo pratio izbore, upozorilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije koje je najoštrije osudilo napad.

Andrića je tijekom snimanja ispred biračkog mjesta u Negotinu napala grupa ljudi na quadovima. Jedan mu je prešao preko noge, dok je suvozač Andriću oteo mobitel iz ruke, tvrde tamošnji mediji.

Nedugo zatim došlo je do fizičkog sukoba pristalica SNS i studenata.

U sva tri mjesta u kojima su se održavali izbori zabilježene su brojne nepravilnosti, dodaju iz pokreta Kreni-Promet.

Tvrde da je jedan birač prijetio smrću studentici, inače članici biračkog odbora koja je nadzirala izbore.

