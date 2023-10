Uoči dolaska državnog tajnika Sjedinjenih Američkih Država Antonyja Blinkena u Izrael, geostrateški analitičar Vlatko Cvrtila komentirao je situaciju u Pojasu Gaze u emisiji Novi dan na N1. Cvrtila smatra da postoji velika mogućnost od kolateralnih žrtava zbog specifičnosti teritorija, te da stoga ne iznenađuje da SAD ulaže napore u rješenje problema.

“Najavljena je vrlo složena operacija, tamo se ne može odvojiti onoga tko je Hamas od civila. To otvara veliku mogućnost kolateralnih žrtava. Nije neobično da je Biden već nekoliko puta razgovarao s premijerom Izraela i da dolazi Blinken. Da Izrael ne poduzima neke korake koji bi otežali mirovni proces u budućnosti.”

Hamasovi postupci nisu donijeli ništa dobro za palestinski narod, rekao je Cvrtila, već su doveli do široke podrške Izraelu.

Smatra da se iz izjava vodstva Hamasa također može iščitati da postoje različita mišljenja po tom pitanju. Izraelski zapovjednici planiraju skoru akciju, ali na takav način da bude što manje žrtava i među civilima i među izraelskom vojskom. S druge strane, Hamasovi napadi su ipak težak udarac za Izraelsku nacionalnu sigurnost.

"Čini mi se da je ovo trenutno poraz Izraela, i njihovog sustava nacionalne sigurnosti, jer su oni često isticali da su puno moćniji od onih koji ima prijete poput Hamasa i Hezbolaha. Pitanje je kako će ta akcija završiti. Sigurno neće završiti uništenjem Hamasa jer takvu organizaciju ne možete uništiti," rekao je Cvrtila.

Sukob je pozitivan za Rusiju

Analitičar ne očekuje djelovanje susjednih država jer bi to moglo izazvati velike posljedice. Uvjeren je da Egipat i Turska čine sve kako bi bilo što manje posljedica. Što se pak Irana tiče, Cvrtila kaže kako ta zemlja pokušava objediniti islamski svijet. No, ovaj je sukob veoma pozitivan za Rusiju jer je na trenutak maknuo fokus s događaja u Ukrajini.

“Teško će se naći dokazi da su bilo što činili. Sigurno nije Iran ovo odobrio, Hamas djeluje autonomno. Ali, sigurno Hamas ne može u Gazi proizvesti rakete, tehnologija dolazi od Irana. Što se tiče Rusije, sigurno nisu sudjelovali u tome, ali mogu imati koristi jer se svijet sada okreće ovom sukobu.

Tako da se ono što Rusija radi Ukrajini sada miče iz naslova što dugoročno odgovara Rusiji. Dva rata odjednom mogla bi dovesti do promjene u podršci. Ako bi se taj sukob tamo proširio, sigurno ćemo dnevno imati puno više informacija s Bliskog istoka, a manje iz Ukrajine," kazao je.

Islamski fundamentalizam

Na pitanje raste li islamski fundamentalizam, Cvrtila kaže kako se vidi da izraelski premijer sada uspoređuje Hamas s Islamskom državom. “Nije on slučajno to usporedio, to je poruka i njima. Teško je vjerovati da će se radikalizirati režimi, ali postoje već radikalizirane skupine. Postoje i radikalnije skupine od Hamasa među Palestincima. To je upozorenje da bi radikalizacija mogla ugroziti ne samo Izrael nego i okolne režime”, kaže.

Zasad nema straha od dolaska takve radikalizacije u našu regiju, što se najviše odnosi na BiH i Kosovo, ali moguće je da će doći do polariziranja skupina, osobito ako se nastavi nasilje. "Već smo imali incidentne situacije. Može se dogoditi nešto u okvirima političkog prosvjeda, ali se može i pretvoriti u neko nasilje”, komentirao je Cvrtila.

Što se tiče izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina da bi mogao utjecati na mirovni proces, Putin jest u dobrim odnosima i s izraelskim premijerom Netanyahuom i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, Hamas ne vodi Abbasovu politiku, nego su, naprotiv, veliki protivnici njegovog pristupa, istaknuo je Cvrtila za N1.

