Svi ovih dana pričaju o vladarima Gaze, Hamasu koji su u subotu izveli napad i pokrenuli rat. To su ljudi koji ubijaju mlade i djecu, otimaju ljude, islamski militanti koje zanima samo uništenje Izraela, javlja RTL Direkt.

Napadači su upali u kibuce, komune blizu granice s Gazom, ubijali čak i pse. Neke civile ustrijelili su na mjestu, neke oteli i uz slavlje odveli u Gazu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vidite bebe, majke, očeve, u njihovim spavaćim sobama, pod njihovim krovovima su ih teroristi ubili. To nije rat, to nije bojno polje. To je masakr", bio je prvi komentar generala izraelske vojske Itaija Veruva.

Malo tko je uopće mogao znati da je radikalni džihadistički pokret koji postoji već 35 godina, a punih 16 upravlja Gazom, u stanju izvesti koordinirane napade ovakvih razmjera. Jer ovo je bilo najveće stradavanje Židova još od Holokausta.

"Morali ste među Hamasovci naći dovoljno onih koji su morali biti svjesni da će, barem u prvom valu, postotak onih koji će stradati među njima u Gazi biti tako enorman, da bih rekao da je vanjski faktor teško mogao biti jedini inspirator", kaže povjesničar Tvrtko Jakovina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spremni umrijeti za uništenje Izraela

Svi spremni umrijeti za uništenje Izraela. Vođe sada zovu saveznike da im stanu uz bok. "Kažem jasno, bez oklijevanja, ovo je trenutak da se arapske nacije pridruže borbi, da se bore s njima", poručio je Khaled Meshaal, jedan od vođa Hamasa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do subote su stvari stajale ovako - glavni saveznik, za mnoge i financijer Hamasa je režim u Iranu, uz njih je i Sirija, talibani u Afganistanu, i domaćini posljednjeg Mundijala u Kataru, hutiji u Jemenu i, naravno, partneri u militantnom islamizmu, Hezbolah iz Libanona. Protiv Hamasa, što ne znači i ZA Izrael, vlast je u Egiptu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.

Ponosni su na one koji uživo na društvenim mrežama ubijaju ljude. Njihovo vojno krilo, brigade al Kasama, na internetu su objavili i pripreme za upad u Izrael. Tim bi putem lako mogao i Hezbolah iz Libanona, zato su tisuće Izraelaca na sjevernoj granici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vjerojatno će reakcija unutar arapskog svijeta biti mjerena s onim što će se događati u Gazi i propagandom koja će to slijediti. Tako da sada čekamo", kaže Jakovina.