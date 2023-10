U subotu je otvoreno još jedno ratno žarište u svijetu, a mrtvi i ranjeni se već broje u tisućama i u Izraelu i na palestinskim područjima. Sukob je započeo Hamas, sunitska islamistička političko-vojna organizacija koja vlada Pojasom Gaze.

Donedavno je izgledalo kako Izrael i Saudijska Arabija idu prema normalizaciji odnosa i kako bi izralesko-arapski sukob, koji je obilježio svijet praktično od sredine 20. stoljeća do danas, nedugo nakon kraja Drugog svjetskog rata, konačno mogao biti priveden kraju. Činilo se da se uz pomoć nekih velikih sila ide prema zaključenju toga sukoba. No, napad Hamasa na Izrael i izraelski odgovor proglašenjem rata sve to je uzdrmao, O tome je u Agendi HRT-a govorio povjesničar Tvrtko Jakovina.

Bliski istok počeo je gubiti na važnosti

On je kazao da u Saudijskoj Arabiji sporazum s Izraelom podupire tek 2 posto stanovništva, dok je recimo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima potpora bila oko 76 posto kada su Emirati priznali Izrael.

Jakovina smatra da se na području Bliskog istoka događa "preslagivanje".

"Moglo bi se činiti da se preslagivanje Bliskog istoka zbiva s jednim velikim potencijalnim događajem koji bi mnoge stvari promijenio. Kako je bliskoistočna nafta već neko vrijeme prestajala biti onako važna kao što je to bila veći dio 20. stoljeća i početkom 21. stoljeća - cijeli Bliski istok zajedno s Izraelom, počeo je gubiti na važnosti Zapadnom svijetu. To više nije imalo onaj naboj niti su ti resursi bili toliko važni kao što je to bilo u vrijeme naftnih kriza 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća", naglasio je.

Sukob koj traje duže od Hladnog rata

Napomenuo je da ovaj razbuktali sukob traje duže od Hladnoga rata. Neshvatljiva je činjenica, dodaje Jakovina, da je u jednome danu stradalo više Židova nego u vremenu od završetka Drugog svjetskog rata. Na pitanje kome je ova eskalacija sukoba u interesu, Jakovina kaže da je tu "mnogo slojeva koji se sada ljušte".

"Izraelsko društvo, koje je u posljedjnje vrijeme duboko podijeljeno, na premijera Benjamina Netanyahua vjerojatno će gledati kroz prizmu ove nezamisleve tragedije koja se dogodila. S druge strane, imate sigurnosnu službu i vojsku koji su činili jedan od temelja Izraela, koji je nastajao u okolnostima kada je sigurnost bila neobično važna, koji čine duboku državu i imaju važnu ulogu u podjelama unutar Izraela. To su samo dvije razine unutar izraelskog društva. Ne znamo kakva će biti reakcija Arapa koji čine 20 posto stanovništva Izraela. Ne znamo što će se događati unutar Zapadne obale. Imamo Pojas Gaze koji će sasvim sigurno najviše stradati. Tamo živi gotovo 2 milijuna ljudi i pitanje je što će se s njima događati. Dolazak velikog broja Palestinaca u mnoge od arapskih zemalja značio bi nestabilnost tamošnjih ionako nestabilnih režima", kazao je Jakovina.

'Iran je ozbiljan faktor na tom području'

Iran je podržao Hamasov napad, jer je cilj Irana uništenje Države Izrael. Stoga ne čudi što šijitski Iran podržava Hamas koji je sunitska organizacija.

"Iran je ozbiljan faktor na tom prostoru i ozbiljan protivnik. Međutim, Iran na prostoru Bliskog istoka ima i druge protivnike koji su dijelom u šijitsko-sunitskom kompleksu, a jedna od glavnih joj je Saudijska Arabija, bez obzira na to što je prije nekoliko mjeseci kineska diplomacija uspjela obnoviti veze između Teherana i Rijada. No to ne znači da su dubinski, šustinski odnosi zatvoreni", napominje Jakovina.

Plan Ujedinjenih naroda iz 1947. godine predviđao je dvije države na tom prostoru koji je bio do tada britanski protektorat. Međutim, to nikada nije realizirano. Dvadeset godina kasnije Izrael je okupirao palestinska područja i to je korijen svih današnjih sukoba Izraela i Palestinaca. Jakovina ističe da se može postaviti pitanje o samome identitetu Izraela, kao države. Stvara li se, kao što mnogi u desnim krugovima misle, židovska država ili se pak stvara izraelska država u kojoj su i Arapi.

