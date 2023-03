Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je tjeralicu za Vladimirom Putinom 17. ožujka, optužujući ga da je počinio ratne zločine u opsežnoj invaziji na Ukrajinu. Od tada su se neke zemlje članice suda komentirle hoće li privesti i izručiti Putina sudu u Haagu.

Nejasno je hoće li se Putin ikada u potpunosti smatrati odgovornim za nadgledanje nezakonite deportacije ukrajinske djece. Međutim, ako uđe na teritorij država članica ICC-a, one su zakonski obvezne izvršiti naloge za uhićenje Putina i povjerenice ruskog predsjednika za dječja prava Marije Lvove-Belove.

Međutim, to možda nije jedini rizik za Putina nakon naloga za uhićenje, budući da se također suočava s rizikom od osramoćenosti, poniženja ili čak smrti od strane neprijatelja unutar i izvan nje.

De iure, uhititi ga mora bilo koja zemlja članica, ali praksa je drugačija

Sve države ICC-a — uključujući sve članice Europske unije, većinu afričkih država, sve države Latinske i Južne Amerike osim Kube i Nikaragve, pa čak i Tadžikistan — zakonski su obvezne uhititi Putina ako ikad kroči nogom na njihov teritorij, ističe Centar za analizu europske politike (CEPA).

ICC-u nedostaju vlastite policijske snage koje bi provodile naloge za uhićenje, a ovisan je o 123 države članice koje mu pomažu u uhićenju pojedinaca od strane nacionalnih tijela za provođenje zakona - nešto što se u prošlosti nije uvijek događalo. Bivši sudanski čelnik Omar al-Bashir ima dva naloga za uhićenje od ICC-a iz 2009. i 2010. Unatoč tome što je od tada posjećivao države članice ICC-a, on je i dalje na slobodi.

Dok je nekoliko država članica NATO-a, uključujući Njemačku i SAD, udvostručilo svoje obveze poštivanja naloga za uhićenje ICC-a za Putina, Mađarska, koja je također članica 30-članog vojnog saveza, najavila je da neće uhititi ruski predsjednik ako je ušao u zemlju. Gergely Gulyas, šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, rekao je 23. ožujka da iako je njegova zemlja potpisnica Rimskog statuta, ugovora kojim je osnovan ICC, i ratificirala ga 2001., u mađarskom zakonu nema temelja za uhititi Putina. Ta je objava uslijedila nakon što je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio da bi svaki pokušaj uhićenja Putina po nalogu ICC-a predstavljao objavu rata Rusiji.

Što s međunarodnim summitima?

Sve je veća rasprava o tome bi li Putin mogao biti uhićen ovog kolovoza tijekom očekivanog putovanja na summit zemalja BRICS-a (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika) ovog kolovoza u Južnoj Africi, koja je također dužna izvršiti nalog .

Vlad Mykhnenko, stručnjak za postkomunističku transformaciju istočne Europe i bivšeg Sovjetskog Saveza sa Sveučilišta u Oxfordu, rekao je za Newsweek kako vjeruje da bi Putin mogao biti uhićen i poslan na sud u Haagu ako bude uklonjen s vlasti ili ako Rusija elite su mu namjestile uhićenje kako bi ga zbacile s vlasti.

Unutarnji neprijatelji mogli bi mu smjestiti

"Budući da je Kremlj, broj jedan, paranoičan oko Putinove sigurnosti i broj dva, vjeruje da SAD upravlja svijetom, Putin neće kročiti na teritorij države članice ICC-a da izbjegne bilo kakvu neugodnost", rekao je Mykhnenko, dodajući da Putin vjerojatno neće riskirati odlazak u Dušanbe, u Tadžikistan ili Južnu Afriku.

A ako Putin riskira posjet državama članicama ICC-a i "upadne u nevolje", to bi mogao biti rezultat silovika (elitne skupine ruskih poslovnih ljudi i vođa) koji su mu namjestili uhićenje "kako bi ga se riješili", rekao je Mykhnenko. Lako bi se mogla izmisliti zamjena, koja bi čak mogla obećati "osvetu" za gubitak dragog vođe, ali samo za predstavu, rekao je.

Boris Bondarev, bivši ruski diplomat koji je javno podnio ostavku zbog invazije na Ukrajinu prošle godine, također je prošlog mjeseca rekao za Newsweek da se Putin može zamijeniti i da bi na kraju mogao biti prisiljen odstupiti ako izgubi rat protiv Ukrajine.

Sudbina gora od Miloševića

"Putin se može zamijeniti. On nije superheroj. On nema nikakve supermoći. On je samo običan diktator", rekao je Bondarev.

Mykhnenko je napravio usporedbe sa Slobodanom Miloševićem, kojeg je 1999. godine optužio prethodnik ICC-a, Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. "Nakon što je izgubio vlast kod kuće, novi srpski vođa — kako bi ponovno uspostavio odnose sa Zapadom — izručio je Miloševića tribunalu u Haagu", rekao je Mykhnenko. "Mislim da bi postputinovski čelnici mogli izvesti isti trik kako bi ponovno uspostavili odnos sa Zapadom."

Međutim, u ovom scenariju Putin možda i ne stigne do Haaga. "S obzirom na Putinove široke veze diljem Europe i ono što bi potencijalno mogao reći sucima o korupciji i poslovima između Moskve i velikih zapadnih prijestolnica, bit će puno poticaja da ga se ušutka pred Haagom", rekao je Mykhnenko.

Već i posjet prijateljskoj zemlji nosi velike rizike

Osim rizika da Putin bude izručen od strane ruske elite, mogao bi se suočiti s problemima samim posjećivanjem drugih zemalja, čak i ako su one prijateljski raspoložene prema ruskom režimu i ne traže njegovo uhićenje kao u slučaju Miloševića.

Bivši britanski premijer Tony Blair se suočio s najmanje pet incidenata u kojima ga je dio javnosti pokušao staviti pod "građansko uhićenje" zbog navodnih ratnih zločina tijekom invazije na Irak 2003. godine.

Najnoviji dokumentirani slučaj bio je 2014., kada je Twiggy Garcia, barmen u Shoreditchu, u istočnom Londonu, stavio ruku na Blairovo rame i rekao mu da provodi građansko uhićenje jer je pokrenuo "neizazvani rat protiv Iraka". Garcia ga je zamolio da pođe s njim u policijsku postaju. Blair je odbio i pokušao argumentirati svoj slučaj prije nego što je Garcia otišao. Blaira, koji tvrdi da je invazija na Irak bila opravdana, ICC nikada nije optužio ni za kakav zločin.

Slično je 2001. godine aktivist Peter Tatchell pokušao uhititi zimbabveanskog predsjednika Roberta Mugabea u Bruxellesu, Belgija, zbog navodnog kršenja ljudskih prava. Mugabeovi tjelohranitelji su ga napali i onesvijestili. Mugabea MKS nikada nije optužio za bilo kakav zločin i umro je 2019.

'Ekstremno ranjiv - djeluje kao despot Trećeg svijeta'

Mykhnenko je rekao da je nalog za uhićenje ICC-a učinio Putina "ekstremno ranjivim" i "poniženim" u samoj Rusiji. "Zbog toga je kremaljska TV postala vrlo tiha", rekao je. "Oni ne žele da obični Rusi čuju Putina, uhite, izdaju nalog, u jednoj rečenici, jer to uništava njegovu karizmu 'zločestog dečka', [i] čini da izgleda kao obični kriminalac, despot Trećeg svijeta."

Kakav bi mogao biti ruski odgovor? Prijetnje Medvedeva, koji je zamjenik predsjedavajućeg ruskog Vijeća sigurnosti, a bio je i premijer osam godina, zbog mogućeg uhićenja Putina izazvale su uzbunu. Rekao je da bi to bila objava rata ako bi njemačke vlasti pokušale uhititi ruskog predsjednika po nalogu ICC-a.

Njemačka je jedna od 30 članica NATO-a, zajedno sa SAD-om, pa Medvedevovo upozorenje sugerira da bi svako uhićenje stavilo taj vojni savez u rat s Rusijom, što bi izazvalo Treći svjetski rat. Kad ga je Newsweek kontaktirao, ICC je rekao: "Sud ne komentira navodne političke izjave." Newsweek je također kontaktirao rusko ministarstvo vanjskih poslova e-poštom za komentar.

'Rusija ne bi ništa učinila protiv članice NATO-a'

Rabea Bönnighausen, glasnogovornica njemačkog Saveznog ministarstva pravosuđa, izjavila je za Newsweek da je "Njemačka, kao i sve države stranke ICC-a, obvezna surađivati s ICC-om (i prema tome izvršiti nalog za uhićenje) prema članku 86. Rimskog statuta i odjeljku 2 ( 1) Gesetz über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof (Zakon o suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom)."

Olga Lautman, nerezidentna viša suradnica u CEPA-i i viša istraživačica na Institutu za europski integritet, primijetila je da su Medvedev i drugi dužnosnici Kremlja i propagandisti uputili nekoliko prijetnji državama članicama ICC-a ako postupe u skladu s nalogom za uhićenje Putina, ali to bi se vjerojatno pokazalo neutemeljenim.

"U hipotetskom slučaju da Putina treba uhititi član ICC-a, ne vjerujem da bi Rusija išta učinila", rekla je za Newsweek, dodajući da to može ovisiti o državi članici i polugama koje Rusija može imati nad njom.

"Kada je riječ o Njemačkoj ili bilo kojoj državi NATO-a, Rusija ne bi ništa poduzela jer oni u potpunosti razumiju da nisu spremni na izravnu konfrontaciju s NATO-om."

'Putin je kukavica, neće on riskirati put'

Lautman je rekao da bi Rusija mogla izvršiti pritisak na potpisnice u Africi i drugim državama koje nisu članice NATO-a kako bi ih prisilila da se ne pridržavaju.

Dodala je: "Osobno, Putin je kukavica i ne vjerujem da bi izašao izvan Rusije i riskirao uhićenje."

Lautmanove primjedbe ponovio je Oleksandr Moskalenko, suradnik za demokraciju pri CEPA-i, koji je za Newsweek rekao da "histerija" Medvedeva "nema nikakvu pravnu osnovu".

'Nisu sposobni nositi se s Ukrajinom, gdje će sa čitavim NATO-m'

"To je kao da prijetite policajcu kojemu sud naredi da dođe i dovede osobu na ročište. Nema ništa osobno u postupanju države u ovom slučaju - dobila je nalog, dužna je surađivati, i surađuje', rekao je Moskalenko.

Objasnio je da se Rusija, ako se ne slaže s nalogom, mora obratiti ICC-u, iako ne postoji pravni mehanizam da se ovaj nalog poništi.

"Takav mehanizam postoji ako je nalog za uhićenje izdala druga država, tada se slučaj može pokrenuti pred Međunarodnim sudom UN-a (predmet Kongo protiv Belgije). Ali ICJ saslušava slučajeve samo ako su stranke države, što je ICC definitivno ne", rekao je.

Moskalenko je rekao da Putinovo uhićenje "najvjerojatnije neće" izazvati širi rat, "iako to pitanje nije pravno nego političko". "Mnogi su ratovi započeti bez ikakvog razloga. Moje razmišljanje je da, ako je predsjednik Rusije uhićen u Nizozemskoj, neće fizički moći sudjelovati u rutinskim procedurama vezanim uz objavu rata. Štoviše, svaka akcija protiv NATO-a zemlje znači zajednički odgovor NATO-a." Dodao je: "Kao što smo svi vidjeli, Rusija nije sposobna nositi se ni s Ukrajinom, a kamoli s NATO-om."