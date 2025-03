Izraelci bijesni zbog tajnih pregovora, Trumpov izaslanik im spustio: 'Stvarno me nije briga'

Adam Boehler, posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za pitanje talaca, u nedjelju je rekao da je osobno inicirao kontakt s islamističkom skupinom Hamas i dodao da bi se u budućnost mogli ponovno sastati ako se postigne dovoljan napredak.

"Obratio sam se Hamasu", rekao je Boehler u razgovoru za The Jerusalem Post i istaknuo da to nije ustupak, nego nužan korak. "Ne mislimo da je upoznavanje nekoga ustupak. Dati milijardu dolara, kao što je to učinila prethodna administraciju Iranu, to je ustupak", rekao je Boehler.

'Stvarno me nije briga'

Njegov potez kritizirao je i Ron Dermer, izraelski ministar za strateška pitanja, a Boehler je izjavio da ga "stvarno nije briga" za te komentare. "Bez uvrede Dermeru, ali zapravo me nije toliko briga za to. Volim Rona. Opet ćemo raditi zajedno. Bilo je super. Nisam uvrijeđen jer je radio ono što je trebao", dodao je Boehler i kazao da shvaća Dermerovu poziciju, jer ga izraelski ministar "ne poznaje, a ulozi su veliki".

Adam Boehler

"Razumijem zašto bi Izraelci mogli biti uznemireni. Razgovarao sam s Ronom i suosjećam. Postoji netko koga ne poznaje dobro i tko je u izravnom kontaktu s Hamasom. Možda bih ih ja vidio i rekao: 'Gledajte, njima ne rastu rogovi iz glave. Oni su zapravo momci poput nas, prilično fini dečki", poručio je Boehler, a njegove riječi prenio je Times of Israel.

Dermer je inače blizak savjetnika izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i oštro se protivi odluci da se izravno pregovara s Hamasom bez preduvjeta. Izvori su pisali da su Dermer i Boehler imali napet razgovor još prošlog utorka, kada je Izrael po prvi put saznao za izravne razgovore SAD-a i Hamasa.

