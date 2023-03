Abbas Galljamov, bivši politički konzultant, bivši je pisac govora ruskog predsjednika Vladimira Putina, a ruske vlasti su ga nedavno stavile na tjeralicu.

U intervjuu za gruzijsku redakciju Radio Slobodna Europa/Radio Slobode govorio je o sporovima s ruskim čelnikom oko nacrta teksta i svom možda iznenađujućem izboru za Putinova nasljednika.

'Putin je bio vrlo racionalan, vrlo logičan'

Na pitanje kako je pisao govore Vladimiru Putinu te kako je bilo raditi za njega, Galljamov je rekao da s njim nikada nije izravno komunicirao te je bio jedan od sporednih pisaca Putinovih govora.

"Bio sam prilično visoko rangiran, ali još uvijek nisam razgovarao s njim kao što sada razgovaram s vama. Da, vidio sam ga mnogo puta. Bio sam prisutan na sastancima, javnim i nejavnim; ponekad je bilo samo nekoliko ljudi na sastancima iza zatvorenih vrata", rekao je te priznao da je, po njegovom mišljenju Putin bio dobar menadžer.

"Bio je vrlo racionalan, vrlo logičan; stvarno ga niste mogli zamisliti u to vrijeme da radi ono što radi sada. Znao je postavljati pitanja, pazio je da ne pritiska ljude slušajući njihove odgovore, jer kad si veliki šef i ako izneseš svoje mišljenje, onda bi svi ostali ljudi mogli podržati tvoje mišljenje umjesto da izražavaju svoje. Stoga je pazio da to izbjegne", zaključio je Galljamov.

"Kad je počeo rat, uvijek sam razmišljao kako je moguće da se čovjek kojeg sam poznavao prije mnogo godina pretvorio u ovo što je sada? Shvatio sam da je ono što sam tada vidio bio njegov rad na stvarima, stvarima koje su bile vrlo važne, ali ipak ne i od ključne važnosti. To nije bilo nešto o čemu bi ovisio njegov politički život. Nisu bile egzistencijalne prijetnje. Nije to bilo nešto poput odnosa s NATO-om ili odnosa s ruskom oporbom koja ga je pokušavala svrgnuti", tvrdi.

Bivši Putinov pisac govora otkriva da se ruski predsjednik nije bavio osobnim napadima na sebe te bi se, kada bi ga netko okrivio da je učinio nešto loše, brzo "pretvorio u nekoga apsolutno iracionalnog i apsolutno emocionalnog".

"Jako je zaokupljen iskazivanjem snage. To je njegov fetiš, ne može zamisliti da izgleda slabo", otkriva Galljamov.

'Prijelomna točka je bila 2018.'

Jedno od pitanja u velikom intervjuu je glasilo: "Ne pišete više govore za Putina, i to već dosta dugo. Dakle, kada je došla vaša prijelomna točka? Kada ste rekli sebi da ne želite to više raditi?"

"Prava prijelomna točka bila je 2014. godina, kada sam napustio državnu službu i pomislio - nikad više. Odlučio sam da se više nikada neću vratiti u državnu službu, da neću više raditi za državu. Bilo je to 2014., odmah nakon ruske aneksije Krima, a onda je druga prijelomna točka bila 2018. godina, kada sam već odlučio da sam u sukobu s Kremljom", započeo je Galljamov.

Otkrio je da je u to vrijeme sam radio kao nezavisni politički savjetnik, ali je ipak imao relativno normalan odnos s predsjedničkom administracijom; onda se 2018. situacija počela mijenjati s loše na goru, govori Galljamov te tvrdi da je vlasti tada pao rejting, a prosvjedno raspoloženje počelo je rasti u zemlji.

'Nisu mi tada prijetili zatvorom, ali...'

"Počeli su pritiskati one koji su ih ranije javno kritizirali. Prije su nas tretirali s više poštovanja, ali sada su od nas počeli zahtijevati više odanosti. Govorili su: Nećete dobiti ugovore osim ako ne govorite ovako. Imao sam jednu svađu s njima, pa drugu svađu s njima, treću… Onda su poslali drugu osobu da se obračuna sa mnom. I opet nove svađe i počeli su mi govoriti: Samo ćeš gladovati, nećeš imati novca da prehraniš svoju obitelj.

Nisu mi tada prijetili zatvorom. To je istina; ne bih lagao o ovome. Prijetili su mi da ću izgubiti sve ugovore i da neću moći raditi kao politički savjetnik u Rusiji. Tako sam u to vrijeme odlučio preseliti svoju obitelj u Izrael…. A posljednja prijelomna točka bio je početak ovog rata. Čim je počeo rat, a ja sam ga počeo kritizirati, svi moji ruski ugovori su odmah raskinuti", zaključuje.

'U tijeku je rat, treba ga dobiti'

Galljamov je govorio i o stanju nacije te se osvrnuo da je to bilo veliko razočarenje jer je sada glavni problem to što još uvijek Putin drži lijepe govore, ali je promijenio način pisanja politike.

"Sada riječi ne znače ništa. Znače vrlo malo. Sada treba djelovati - u tijeku je rat, treba ga dobiti. Ne možete ga osvojiti riječima. Ranije, za vrijeme mira, mogli ste reći riječi i one su funkcionirale. I nije bilo drugog načina bavljenja politikom. Sada je potpuno drugačije; ne možete dobiti rat samo govoreći. Dakle, on govori i svaki put kad on govori ljudi žele čuti nešto što bi pokazalo da će on nešto promijeniti u svom ponašanju i djelovanju", ističe.

Naime, prema riječima Putinovog bivšeg suradnika, on svaki put samo potvrđuje da planira učiniti isto što je radio prije. I svi znaju da to ne vodi do pobjede; to ne dovodi do rezultata.

Na pitanje novinara, je li uspjelo Putinovo djelovanje na njegovu publiku, Galljamov je rekao: "Ne, ne, ne, naravno da ne. Ljudi razumiju da se nešto mora promijeniti u njegovom ponašanju, a ne u njegovim riječima. I opet su vidjeli da je neadekvatan, da ignorira stvarnost, da mu stvarnost ne dopušta da ispuni ciljeve koje je postavio…

I još uvijek radi isto. Dakle, jedina stvar koja je bila zanimljiva u ovom govoru vjerojatno je činjenica da je spomenuo buduće predsjedničke izbore, jer su svi očekivali da će on vjerojatno morati uvesti izvanredno stanje u zemlji i izbori će biti otkazani.

A on je rekao - ne, bit će izbora. I bilo je zanimljivo jer je iz nekog razloga to odlučio reći sada, kad imamo još godinu dana do izbora."

Galljamov tvrdi da niti jedan pisac govora ne bi ovo sam napisao, već tvrdi da je to sam Putin, jer to je pitanje koje se izravno tiče njega.

"To je njegova stvar. Nije to nešto apstraktno. Dakle, govornici ne pišu takve stvari. On je osobno iz nekog razloga odlučio ovo reći. Što on znači? Ovo je vjerojatno bio jedini zanimljiv trenutak. Ljudi stvarno osjećaju da će, ako on nešto ne promijeni, ako ne prestane s onim što sada radi, to u konačnici dovesti do revolucije.

I cijeli sustav bi se urušio. I sve elite, naravno, ne žele to. Oni žele stabilnost. I tako, naravno, ne radi se o moralu i etici. Ruske elite su apsolutno nemoralne; vrlo su praktično nastrojene. Dakle, ako možete dobiti rat i učiniti da sve bude kao prije, super, ali ne možete dobiti rat", tvrdi.

Medvedev će biti Putinov nasljednik?

Galljamov poručuje ako nešto inzistirate, onda ćete nas odvesti u revoluciju: "Ne, gledaj, stani, ne možeš dobiti rat. Pustite nas da radimo nešto drugo. Pusti nas da pregovaramo. Zaustavimo rat.

Ukinimo sankcije, normalizirajmo stanje u zemlji. Ne želimo da taj Jevgenij Prigožin sa svojim čekićem trči okolo i prijeti nam. Dakle, ovo je opći osjećaj - situacija je postala apsolutno nenormalna. Ide prema nekakvom kolapsu. Nitko ne razumije kako bi taj kolaps izgledao. Ali svi osjećaju da dolazi."

Na pitanje o Putinovom odabraniku, Galljamov je bio koncizan i direktan: "Sudeći po onome što se događa u ruskoj politici u posljednjih nekoliko mjeseci, to će ponovno biti bivši predsjednik Dmitrij Medvedev. Upravo krajem prosinca 2022. godine Putin ga je imenovao za prvog zamjenika vojno-industrijskog povjerenstva, što Medvedevu daje velike ovlasti i on može aktivno intervenirati u poslove sadašnje vlade. I tu je vrlo aktivan. Putin je bio prilično nepredvidljiv tijekom prošle godine. Ponekad radi stvari koje su apsolutno nelogične ili su u suprotnosti sa stvarima koje je radio prije. No, ako u tome ima ikakve logike, onda je vjerojatno riječ o odluci da se promovira Medvedev."

'Putin će mu dati ovlasti da kontrolira zakon i vojsku'

Na pitanje: Zašto baš Medvedev, Galljamov odgovara: "Mislim da će ga imenovati za premijera u sljedećih nekoliko mjeseci kada shvati da je njegova nova ofenziva propala. Ako uspije pobijediti, neće ništa mijenjati; sam želi biti zaslužan za pobjedu.

Ali kad osjeti da ne uspijeva, mislim da će promijeniti vladu, ponovno imenovati Medvedeva i učiniti ga političkim premijerom, a ne samo tehničkim kao prije. To jest, Putin će mu dati ovlasti da kontrolira provedbu zakona i vojsku i reći mu: Hej, samo naprijed, pobijedi u ratu. Sada si ti odgovoran za ovo."

Putin bi postigao dvije stvari, tvrdi Galljamov te dodaje: "Prvo bi prebacio odgovornost na tu osobu, na svog budućeg nasljednika. Ne želi snositi odgovornost za poraz. Za njega je odgovornost za poraze najgora stvar koja se može zamisliti. Želi se uvjeriti da za to nije kriv, barem u svojim očima, pred svojim prijateljima, pred povijesti.

Dakle, s ove strane gledano, bolje je snositi odgovornost za neuspješan izbor, za pogrešku u odabiru svog kandidata za nasljednika, zar ne? Da, izabrao sam krivog nasljednika, ali nisam odgovoran za poraz u ratu. A ako Medvedev izgubi i bude poražen, to je samo njegov poraz i u tom bi se slučaju Putin mogao pokušati vratiti i reći:Žao mi je, iznevjerio me, sada ću morati početi ispočetka".