Prekrasan suton na mostu uništile leteće fekalije! Pogledajte kako je WC prsnuo pred vozačima

U Sevilli je prošlog četvrtka zabilježena nevjerojatna scena. Prijenosni toalet pao je s mosta Centenario izravno na prometnicu ispod njega. Nesreća se dogodila oko 17.30 sati na ključnom gradskom mostu, srećom, nitko od sudionika u prometu nije stradao, prenosi El País.

Tijekom radova na rekonstrukciji mosta, građevinska je dizalica premještala WC kabinu na višu platformu. U jednom trenutku, kabina se iz nepoznatog razloga otkačila i pala na cestu.

Pri udaru o asfalt potpuno se raspala, a sadržaj se razletio po kolniku, prisilivši vozače da naglo zaustave vozila. Cijeli prizor zabilježio je jedan od vozača koji se zatekao na mostu, a njegova je snimka ubrzo postala viralna.

Nitko nije stradao

Unatoč činjenici da je u vrijeme incidenta promet bio gust, nijedan automobil nije pogođen, niti je itko zadobio ozljede. No, promet je na neko vrijeme bio blokiran dok radnici nisu uklonili ostatke uništenog toaleta i očistili cestu.

Most Centenario nalazi se usred opsežnih radova vrijednih oko 100 milijuna eura, koje izvodi tvrtka Acciona. Projekt obuhvaća zamjenu zateznih kablova i druge zahvate na konstrukciji, a posljednjih mjeseci dospio je u fokus javnosti zbog povezanosti s istragom o navodnoj korupciji bivšeg socijalističkog dužnosnika Santosa Cerdána.

Iako je ovaj incident prošao bez posljedica, dodatno je skrenuo pozornost na zahtjevne radove koji se izvode na jednoj od najvažnijih prometnih točaka Seville.

