Zapad uputio oštre kritike Rusiji

Noćne eksplozije na Krimu

Jutarnje uzbune u cijeloj zemlji

Dogovor o žitu se produljuje

SAD: Zalihe oružja za Ukrajinu sve su manje

Prekid odnosa Rusije i SAD-a?

19.50 - Prekid vanjskopolitičkih odnosa između Rusije i SAD-a nije isključen, ali to nije u interesu Rusije, rekao je u četvrtak za RTVI (International Russian Television International) zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov. "To u potpunosti ovisi o izboru koji će napraviti u Washingtonu. Ne isključujem ništa unaprijed, ali naravno da to nije naša želja i nije naš izbor. Mi svoju politiku vodimo dosljedno, proaktivno, a ne reaktivno, uključujući na američkom kolosijeku, vođeni samo i isključivo našim nacionalnim interesima", rekao je visoki diplomat. "U našem je interesu da ne prekinemo diplomatske odnose sa SAD-om", rekao je Rjabkov na pitanje o mogućnosti potpunog prekida odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država. Komunikacija i dijalog među državama su potrebni, ali ako Amerikanci u jednom trenutku budu mislili drugačije, "stvari će završiti razlazom", naglasio je. "Razina rusofobije u SAD-u apsolutno je bez presedana u svim sektorima i granama vlasti i u glavnim medijima. To osjećamo svakodnevno", rekao je Rjabkov, javlja TASS.

Granatiranje u Belgorodu

17.22 - Rusija je javila da je granatirana regija Belgorod, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena. Regija graniči s ukrajinskom Harkivskom oblašću, čiji je najveći dio Ukrajina oslobodila od ruske okupacije početkom rujna. Ruske snage još uvijek često granatiraju oslobođena sela, javlja Kyiv Independent.

Finska će sagraditi ogradu na granici s Rusijom

17.17 - Finska vlada predložila je u četvrtak da za 139 milijuna eura sagradi ogradu duž dijelova finske granice s Rusijom, ispunivši obećanje dano nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači. Finska, koja je zatražila ulazak u NATO, ima povijesno iskustvo ratovanja s Rusijom, ali granica između dviju zemalja duga 1300 kilometara i prekrivena šumama i dalje je većinom obilježena samo znakovima i plastičnim oznakama. Finska je u lipnju rekla da će sagraditi ograde duž dijelova granice s Rusijom kako bi povećala pripravnost na hibridne prijetnje kao što je potencijalni masovni dolazak migranata. Finska pogranična straža rekla je da planira sagraditi između 130 i 260 kilometara ograda, što će pokriti 10 do 20 posto granice, fokusirajući se u prvom redu na granične prijelaze i okolna područja na jugoistoku zemlje. Finsku vladu lijevog centra početkom iduće godine očekuju izbori.

Sastanak u Ankari između šefa ruske obavještajne službe i šefa špijuna CIA-e inicirao je SAD

16.29 - Sastanak u Ankari između šefa ruske vanjske obavještajne službe Sergeja Nariškina i direktora CIA-e Williama Burnsa održan je 14. studenoga na inicijativu SAD-a, rekao je u četvrtak za RTVi zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov. "Sastanak putem obavještajnih kanala inicirao je SAD. Pitanja o kojima se razgovaralo su osjetljiva", precizirao je ruski diplomat, piše TASS.

Ruski i američki obavještajni šefovi sastali su se u ponedjeljak u sjedištu Turske nacionalne obavještajne službe (MIT) u Ankari. Direktor komunikacija turskog predsjedništva Fahrettin Altun rekao je nakon razgovora da su dužnosnici razgovarali o prijetnjama međunarodnoj sigurnosti, uključujući one povezane s mogućom uporabom nuklearnog oružja. Koordinator američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost za strateške komunikacije John Kirby rekao je ranije za Bloomberg da je sastanak Naryshkin-Burns održan kako bi se održala sigurnosna komunikacija između dviju zemalja.

Burns je Nariškina upozorio da će bilo kakvo korištenje nuklearnog oružja imati posljedice, a i na rizik koji takvo nešto predstavlja za stratešku stabilnost, piše Reuters. Bio je to prvi sastanak licem u lice visokopozicioniranih američkih i ruskih dužnosnika otkad je Rusija krajem veljače napala Ukrajinu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden Burnsa je krajem 2021. godine poslao u Moskvu kako bi ovaj zbog ruskog gomilanja vojske na ukrajinsko-ruskoj granici upozorio ruskog predsjednika Vladimira Putina. Burns je od 2005. do 2008. godine bio američki ambasador u Rusiji.

Ribakov je rekao da će Rusija i SAD-om ponovno stupiti u kontakt kada se od 29. studenog do 6. prosinca u Kairu u Egiptu sastane bilateralna konzultantska komisija koja se bavi Novim START-om.

Tri proruska vojnika osuđena za ubojstvo zbog smrti 298 ljudi na letu MH17

Tri vojnika proruske separatističke vojske osuđena su na doživotni zatvor za ubojstvo zbog smrti 298 ljudi na letu MH17. Rusi Igor Girkin i Sergey Dubinskiy te ukrajinski državljanin Leonid Kharchenko proglašeni su krivima za 298 točaka optužnice za ubojstvo i protuzakonito izazivanje pada zrakoplova od strane Okružnog suda u Haagu u zračnoj luci Schiphol u Amsterdamu. Četvrtooptuženi Oleg Pulatov oslobođen je optužbi nakon što je sud utvrdio da nije imao nikakvih prethodnih saznanja o planu ispaljivanja projektila. Sudac Okružnog suda u Haagu Hendrik Steenhuis također je utvrdio da je MH17 oboren ruskim projektilom Buk ispaljenim iz područja istočne Ukrajine pod okupacijom Kremlja.

Zalihe nekih američkih oružja za Ukrajinu sve su manje

15:34 - SAD-u ponestaje nekih vrhunskih raketnih sustava i streljiva u zalihama namijenjenima Ukrajini, izjavila su za CNN tri neimenovana američka dužnosnika.

Opterećenje zaliha oružja i mogućnost američke industrije oružja da drži korak s potražnjom jedan su od ključnih izazova s ​​kojima se suočava Bidenova administracija dok SAD nastavlja slati milijarde dolara vrijedno oružje u Ukrajinu. Jedan od dužnosnika rekao je CNN-u da se zalihe određenih sustava "smanjuju" nakon gotovo devet mjeseci kontinuiranog slanja Kijevu. SAD ima "gornju granicu" zaliha koje ima na raspolaganju za slanje Ukrajini - rekao je.

Među sustavima naoružanja kojeg ponestaje u američkim zalihama su topničko streljivo kalibra 155 mm te prijenosni protuzračni raketni sustavi Stinger, kažu izvori. Neki su izvori također izrazili zabrinutost oko proturadijacijskih projektila HARM, GMLRS projektila zemlja-zemlja i prijenosnih protutenkovskih projektile Javelin, usprkos tomu što je SAD povećao proizvodnju spomenutih sustava.

Nakon lanjskog povlačenja iz Afganistana, prvi put u dva desetljeća SAD nije izravno uključen u neki oružani sukob pa bez potrebe za proizvodnjom oružja i streljiva za rat nije proizveo količine oružja potrebne za održavanje dugotrajnog sukoba visokog intenziteta. Više je dužnosnika naglasilo da SAD nikada ne bi ugrozio vlastitu obrambenu sigurnost, a pazi se da svaka pošiljka oružja Ukrajini ne utječe na američke strateške rezerve i ratne planove.

U današnjim raketiranjima ubijene najmanje četiri osobe

15:15 - Nastavljaju se ruski raketni udari na ukrajinske gradove i infrastrukturu. U današnjem valu napada ubijene su najmanje četiri osobe, a deset ih je ranjeno. Gađan je i Dnjipro, grad u središnjoj Ukrajini, gdje su pogođene i neke stambene zgrade. U Kijevu je gradska vojna uprava priopćila da je protuzračna obrana oborila najmanje dvije krstareće rakete i pet dronova.

Gradonačelnik Dnjipra, Boris Filatov, na društvenim je mrežama objavio fotografiju gelerom probušene jakne jednog od službenika gradske uprave koji je ranjen u današnjem raketiranju.

Kremlj tvrdi da ne može zamisliti javne pregovore s Kijevom

14.30 - Kremlj je optužio Kijev za pomicanje okvira oko mogućih mirovnih pregovora. Ruska vlada rekla je da ne može zamisliti sudjelovanje u javnim pregovorima i pozvala Washington da gurne Kijev prema diplomaciji.

Kremlj je također danas rekao da nijedan ruski dužnosnik ne razmatra korištenje nuklearnog oružja. U brifingu s novinarima, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je SAD sposoban uzeti u obzir zabrinutost Rusije i da mogu potaknuti Kijev da se vrati za pregovarački stol ako to želi.

Peskov je također rekao da je Ukrajina promijenila svoje stajalište o tome i čak je nekoliko puta tijekom devetomjesečnog sukoba htjela pregovarati s Moskvom i na nju se nije moglo osloniti.

Ruski i američki šefovi obavještajaca sjeli za isti stol

14.11 - Direktor američke Središnje obavještajne agencije William Burns i šef obavještajne službe predsjednika Vladimira Putina razgovarali su o "osjetljivim" pitanjima kada su se ovog tjedna sastali u Turskoj, otkrio je danas zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov. Burns je upozorio Sergeja Nariškina, šefa ruske vanjske obavještajne službe SVR, o posljedicama bilo kakve uporabe nuklearnog oružja i o rizicima za stratešku stabilnost.

Bio je to prvi poznati američko-ruski kontakt na visokoj razini licem u lice otkako je Rusija napala Ukrajinu u veljači. Burnsa, bivšeg američkog veleposlanika u Rusiji, poslao je u Moskvu krajem prošle godine predsjednik Joe Biden da upozori gospodina Putina o gomilanju trupa Moskve oko Ukrajine.

"Kontakt između Burnsa i Nariškina inicirala je američka strana", rekao je g. Rjabkov za RTVI. "Pitanja o kojima se tamo raspravljalo bila su osjetljive prirode", dodao je.

Rusija regrutira silovatelje i kanibale

13.45 - Ruski predsjednik Vladimir Putin već je regrutirao do 35.000 zatvorenika, uključujući silovatelje, ubojice, pa čak i 'manijaka' kanibala. Novi regruti bit će pomilovani i moći će slobodno živjeti u društvu bez obzira na zločine ako prežive šest mjeseci rata.

Ovaj tjedan šef Wagnera, Jevgenij Prigožin, posjetio je područje bivšeg gulaga u istočnom Sibiru i ruskom Dalekom istoku kako bi regrutirao dodatne robijaše.

Xijeva poruka Putinu

13.15 - Postupci koji potiču sukobe i narušavaju međunarodne norme "previše su česti" i svijet bi trebao zajednički odbaciti mentalitet hladnog rata i blokovsku konfrontaciju, istaknuo je kineski predsjednik Xi Jinping u pisanom govoru objavljenom u četvrtak. Xi je također rekao da bi svi trebali odbaciti unilateralizam, protekcionizam i svaki pokušaj upletanja politike i oružja u gospodarske i trgovinske odnose.

Xi je prvotno trebao iznijeti primjedbe na poslovnom forumu na marginama samita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u Bangkoku. Međutim nepredviđeni sporovi oko rasporeda uzrokovali su otkazivanje nastupa, rekli su organizatori foruma.

U govoru, koji je medijima dostavilo kinesko izaslanstvo, također se pozivaju poslovni čelnici da se "aktivno uključe" u "kineske reforme, nastojanja za otvaranje i modernizaciju, te pridonesu jačanju razvoja i prosperiteta azijsko-pacifičke regije i svijeta".

Rusija izvodi 'masivne napade' na plinska postrojenja

12.17 - Ranije smo izvijestili da je jutros bilo izvješća o ruskim raketnim napadima koji su oštetili ili uništili neka od ukrajinskih postrojenja za proizvodnju plina. Potvrdila je to i državna energetska tvrtka Naftogaz.

Izvršni direktor Naftogaza Oleksij Černišov rekao je da je Rusija izvela "masivni napad" na infrastrukturu proizvođača plina Ukrgazvydobuvannia u istočnoj Ukrajini. "Trenutno znamo za nekoliko objekata koji su uništeni. Drugi su pretrpjeli štetu različitog stupnja", rekao je Čerinšov.

'Ukrajina kontrolira 1 posto regije Luhansk'

12.11 - Ukrajinske snage kontroliraju oko 1 posto teritorija u istočnoj regiji Luhansk, citirala je novinska agencija RIA Novosti današnju izjavu čelnika tog područja postavljenog od strane Rusije. Administrator kojeg podržava Moskva Leonid Pasečnik rekao je da Ukrajina kontrolira selo Belogorovka i još dva naselja u regiji.

Rusija je proglasila regiju Luhansk svojom nakon što je održala referendume u okupiranim područjima Ukrajine.

Snimka rakete u Dnjjipru

11.30 - Na društvenim mrežama pojavila se zastrašujuća snimka koja stiže iz Dnjepra, snimljena iz automobila ispred kojeg pada projektil.

Snimku pogledajte ovdje.

Snimke eksplozija na Krimu

11.22 - Na društvenim mrežama objavljene su prve snimke eksplozija koje su se tijekom noći dogodile na Krimu. Prema izvješćima ukrajinskih medija, granatirana je zračna luka pod ruskom kontrolom.

Mediji navode da su se u noći između srijede i četvrtka čule snažne eksplozije u gradu koji je pod kontrolom Rusije. Kasno noćas granatiran je grad Džankoj na Krimu, gdje su prijavljene eksplozije. Osim toga, ističe se da je pogođen i tamošnji aerodrom, koji je također pod kontrolom Rusa.

Rusi gađaju ukrajinska postrojenja za proizvodnju plina

9.22 - Novi ruski raketni udari gađali su postrojenja za proizvodnju plina i tvornicu raketa u četvrtak, citirala je novinska agencija Interfax Ukraine izjavu ukrajinskog premijera Denisa Šmihala.

"Projektili upravo sada lete iznad Kijeva. Sada bombardiraju našu proizvodnju plina (postrojenja), bombardiraju naša poduzeća u Dnjepru i Južmašu (tvornica projektila)", citiralo ga je kako je rekao na konferenciji.

Zamjenik predsjedničkog ureda Ukrajine Kirilo Timošenko rekao je da je bilo više eksplozija u središnjem gradu Dnjepru, gdje su oštećena dva infrastrukturna objekta, a najmanje jedna osoba je ranjena.

Dogovor o žitu produžen za 120 dana

9.11 - Postignut je dogovor o produljenju crnomorskog ugovora o žitu za 120 dana, rekao je ukrajinski ministar infrastrukture Oleksandr Kubrakov. U izjavi na Twitteru, Kubrakov je nazvao ovaj potez "još jednim važnim korakom u globalnoj borbi protiv prehrambene krize".

Dogovor o žitu u Crnom moru od 22. srpnja omogućio je nastavak isporuka žita iz određenih ukrajinskih luka na Crnom moru, što je dovelo do isporuka nekih 10 milijuna tona i pomoglo smanjenju međunarodnih cijena. Sporazum su također potpisali UN i Turska na svečanosti u Istanbulu.

Ruski projektil pogodio Odesu

8.50 - Ruska raketa pogodila je južni lučki grad Odesu, priopćile su ukrajinske vlasti. Ukrajinski mediji također su izvijestili o eksplozijama u Kijevu i gradu Dnjepru - strateški važnom gradu koji povezuje istok i zapad Ukrajine.

Odesa je treći po veličini grad u Ukrajini i ostaje važan Vladimiru Putinu zbog svog položaja. Ako uspije zauzeti grad, onda bi mogao odsjeći Ukrajinu s mora, zbog čega je ona jedan od glavnih ciljeva ruske ofenzive.

Snimka obaranja ruske rakete

8.22 - Na društvenim mrežama se pojavila snimka u kojoj se vidi kako ukrajinska protuzračna objava presreće i obara ruski projektil koji nestaje u plamenu.

Na području Ukrajine proglašena je zračna uzbuna

8.03 - Od 07:04 uzbuna je najavljena u Kijevu, Kijevskoj oblasti, Odesi, Mikolaivu, Hersonu, Zaporožju, Donjecku, Lugansku, Harkovu, Dnjepropetrovsku, Poltavi, Sumi, Černigovu, Kirovogradu, Čerkasima, Vinici i Žitomirskoj oblasti. Od 07:44 alarm je upaljen u cijeloj Ukrajini.

"Prve 4 rakete su u zraku. Čuvajmo se", rekao je šef Mikolajivske regionalne državne uprave Vitalij Kim.

Biden upozorio Zelenskog

7.37 - Američki predsjednik Joe Biden osporio je komentare ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da projektili koji su pali u Poljsku nisu ukrajinskog porijekla. Jučer je Zelenskij rekao da "nema sumnje" da projektil koji je izazvao eksploziju u Poljskoj "nije ukrajinski", izvijestila je novinska agencija Interfax.

Zelenskij je dodao da Ukrajina "mora imati pristup" mjestu gdje su dvije osobe poginule, a četiri su ozlijeđene. Međutim, samo nekoliko sati ranije poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je da je raketu koja je pala u zemlju "vjerojatno koristila ukrajinska protuzračna obrana".

Obraćajući se novinarima, Duda je rekao da Poljska još uvijek analizira mogućnost pokretanja procedure članka 4. NATO-a, ali se čini da možda neće biti potrebno koristiti tu mjeru. Osporavajući sinoćnje komentare gospodina Zelenskog, američki čelnik je novinarima Bijele kuće rekao: "To nije dokaz."

Mrtva tijela u Hersonu

7.11 - Najmanje 63 tijela pronađena su sa znakovima mučenja u nedavno oslobođenom gradu Hersonu, rekao je jučer ukrajinski ministar unutarnjih poslova Denis Monastirski.

"63 tijela otkrivena su u regiji Herson, ali moramo shvatiti da je potraga tek započela, tako da će još mnogo tamnica i grobnica biti otkriveno", rekao je ministar, a izvijestila je novinska agencija Interfax Ukrajina.

Dodao je da su na tom području otkrivena 436 slučaja ratnih zločina te 11 mjesta u kojima su bili zatvoreni ljudi, među njima u kojima su ruski okupatori mučili ljude.

Eksplozije na Krimu

6.29 - Eksplozije su se čule u okupiranom Džankoju na Krimu sinoć kasno navečer, javlja Ukrinform pozivajući se na lokalne Telegram kanale. Još uvijek nisu objavljena službena izvješća o podrijetlu eksplozija.

Zapad oštro kritizirao Rusiju

3.16 - Sjedinjene Države i njihovi saveznici u srijedu su kritizirali Rusiju u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog raketnih napada na Ukrajinu, na sastanku održanom dan nakon što je projektil, za koji je NATO rekao da je najvjerojatnije ukrajinski, eksplodirao na teritoriju Poljske.

Vojni savez NATO i Poljska objavili su da je vjerojatno riječ o zalutalom projektilu koji je ispalila ukrajinska protuzračna obrana, a ne o ruskom napadu, čime su ublažena međunarodna strahovanja o eskalaciji rata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je međutim da raketa sasvim sigurno nije ukrajinska.

Dvije su osobe poginule od projektila u poljskom selu u blizini ukrajinsko-poljske granice u utorak, istog dana kada je Rusija ispalila desetke projektila na gradove diljem Ukrajine, ciljajući njezinu energetsku mrežu i pogoršavajući nestanke struje za milijune ljudi. Vlada u Kijevu rekla je da je to bio najintenzivniji raketni napad u devetomjesečnom ratu.

"Ova se tragedija nikada ne bi dogodila da nije bilo nepotrebne ruske invazije na Ukrajinu i njezinih nedavnih raketnih napada na ukrajinsku civilnu infrastrukturu", rekla je na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a američka veleposlanica Linda Thomas-Greenfield. "Ukrajina ima puno pravo braniti se od napada", rekla je Thomas-Greenfield.