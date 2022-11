Ukrajina je primila prvu isporuku sustava protuzračne obrane NASAMS i Apside, objavio je danas ukrajinski ministar obrane, Oleksij Reznikov. "Nastavit ćemo s obaranjem neprijateljskih ciljeva koji nas napadaju. Hvala našim partnerima: Norveškoj, Španjolskoj i SAD-u", napisao je Reznikov na Twitteru.

Projekt NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) pokrenula je, s američkim Raytheonom, norveška tvrtka Konsberg Defence & Aerospace i to ponajprije za norveške zračne snage.

Sustav je uveden u upotrebu sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća te je prvi u svijetu počeo koristiti rakete zrak-zrak srednjeg do velikog dometa AIM-120 (AMRAAM) za obranu od bespilotnih borbenih i neborbenih letjelica, krstarećih projektila i zrakoplova, u skladu s novom primjenom preimenovanih u SL-AMRAAM (Surfaced Launchen AMRAAM).

Do 54 cilja u razmacima od nekoliko sekundi

Napredni protuzračni sustav sastoji se, ovisno o konfiguraciji, od šesterostrukog ili dvanaestostrukog lansera koji se prevozi na kamionu pogonske konfiguracije 6x6, a u kojima se nalaze Raytheonovi projektili s aktivnim radarskim samonavođenjem, prilagođeni za ispaljivanje sa zemlje.

Uz lanser, sustav se sastoji od Raytheonovog 3D motrilačkog radara MPQ-64 i radarsko-elektrooptičkog sustava TPQ-36A koji u standardnoj bitnici protuzračne obrane može pratiti i napasti do 54 cilja u razmacima od samo nekoliko sekundi.

Sustav NASAMS se može smjestiti do 25 kilometara od zapovjednog središta zahvaljujući bežičnim vezama, a prisutni sustav Link-16 nudi integrirani prikaz bojišnice koji uključuje podatke o ciljevima, položajima i navigacijskim parametrima prijateljskih i neprijateljskih zrakoplova u realnom vremenu. Uz to, lanser sustava NASAMS spreman je za djelovanje već 15 minuta nakon dolaska na vatreni položaj.

Domet od 55 do maksimalnih 189 kilometara

Ovisno o tipu rakete, domet sustava iznosi od 55 do 180 kilometara. Ako se koriste rakete AIM-120A/B, domet iznosi od 55 do 75 kilometara, a prilikom korištenja rakete tipa AIM-120C-5 dosežu se ciljevi udaljeni do 105 kilometara dok pri korištenju rakete AIM-120D maksimalni domet iznosi 180 kilometara.

Tijekom ove godine nastao je nadograđeni sustav NASAMS3 koji omogućava ispaljivanje projektila kratkog dometa AIM-9 Sidewinder, njemačkih projektila srednjeg dometa IRIS-T SLS te projektila produženog dometa AMRAAM-ER.

U najnoviji NASAMS ugrađen je napredni AESA radar te jamči sposobnost ranog dojavljivanja i preživljavanja protiv neprijateljskih napada iz zraka i sa zemlje.

Sustavi NASAMS nalaze se u naoružanju SAD-a, Norveške, Australije, Čilea, Finske, Indonezije, Litve, Nizozemske i Španjolske. Za njih su još zainteresirani Oman, Katar i Mađarska dok je Indija najavila mogućnost kupnje sustava u vrijednosti od milijardu dolara.

Apside projektil

Projektil Aspide 2000 moćna je nadograđena verzija višenamjenskog projektila Aspide za korištenje u sustavima zemlja-zrak. Njegova operativna izvedba poboljšana je tako da projektil može pogoditi napadačke zrakoplove prije nego što oni mogu ispustiti svoje samostojeće projektile na raketni pogon. Zahvaljujući izvanrednim sposobnostima u dometu, može osigurati obranu širokog područja protiv svih vrsta zračnih prijetnji.

Projektil Aspide 2000 opremljen je poboljšanim jednostupanjskim raketnim motorom za povećanje brzine projektila, bočnog ubrzanja i efektivnog dometa za čak 40 posto u usporedbi s osnovnim projektilom Aspide. Uključuje sve moderne elektroničke značajke za poboljšanje karakteristika navođenja.

