Kanibal sjekirom raskomadao čovjeka pa pojeo organe na groblju: Sada smije među ljude

Amerikanac Tyree Smith, kojem su lokalni novinari dali zastrašujući nadimak "Kanibal ubojica" prošlog petka od Odbora za reviziju psihijatrijske sigurnosti savezne države Connecticut dobio je uvjetni otpust. U prijevodu to znači da će iz bolnice u kojoj se liječi moći ići na dopuste, javlja WFSB, a prenosi New York Post.

Liječnici su rekli da je u potpunosti rehabilitiran te da je lijekovima uspio prigušiti glasove u glavi. "Da citiram tamošnjeg direktora - 'On je radost'. Drugim ljudima daje potporu", kazala je psihijatrica Caren Teitelbaum.

Sjekirom ubio beskućnika

Smitha su 2013. na čak 60 godina zatvorili u bolnicu Connecticut Valley, jer ga je tročlano sudsko vijeće proglasilo nevinim zbog neuračunljivosti. Priznao je da je dvije godine ranije sjekirom u napuštenoj kući ubio beskućnika Angela Gonzaleza (43). Potom mu je uklonio dijelova mozga, nekoliko organa i jednu očnu jabučicu. Dijelove tijela pojeo je na groblju Lakeview i zalio ih sakeom, alkoholnim pićem koje se proizvodi od riže.

Iako će njegovi dopusti biti pod nadzorom, mnoge je odluka šokirala. Tako republikanski državni senator Paul Cicarella poručuje da Smithu ne bi trebalo dopustiti da izlazi među ljude. "Ubojstvo, kanibalizam i oslobođenje u istoj rečenici… To je problem i to me zabrinjava", poručio je Cicarella.

Talitha Frazier, šogorica ubijenog Gonzaleza pozvala je odbor da Smitha ipak zadrži u bolnici. "Kako doista znamo da neće ovo ponoviti? Nije imao grižnju savjesti kad je ubio Angela", izjavila je Frazier, prenosi CTPost.

