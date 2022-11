Ruski predsjednik Vladimir Putin već je regrutirao do 35.000 zatvorenika, uključujući silovatelje, ubojice, pa čak i 'manijaka' kanibala. Novi regruti bit će pomilovani i moći će slobodno živjeti u društvu bez obzira na zločine ako prežive šest mjeseci rata.

Ovaj tjedan, šef Wagnera Jevgenij Prigožin posjetio je područje bivšeg gulaga u istočnom Sibiru i ruskom Dalekom istoku kako bi regrutirao dodatne robijaše.

Sumnja se da su tisuće ovih zarobljenika već poginule u borbama jer su korišteni kao topovsko meso. No ne pogibaju samo na ratištu. "Čak 40 zatvorenika pogubljeno je zbog dezerterstva ili izdaje od strane Wagnerove privatne vojske", rekla je Olga Romanova, iz skupine za ljudska prava Russia Behind Bars za medijsku kuću Mozhem Obyasnit, prenosi Daily Mail.

Govoreći o novim regrutima, koji su izvučeni iz zatvora diljem Rusije, Romanova je rekla: "Počeli smo čuti da je počeo primati i silovatelje. Također su odveli manijaka iz [zatvora u] regiji Saratov, koji ima kanibalizam u svom 'životopisu'."

Povukli više od 30.000 robijaša?

Romanova je rekla da je posljednja brojka zatvorenika oslobođenih da se bore između 30.000 i 35.000, a drugi izvor kaže da se broj ubojica 'penje u stotine'. Onima koji prežive šest mjeseci bit će izbrisane preostale kazne.

Ali najmanje 40 ih je ubijeno u ubojstvima izvan suda, rekla je Romanova. Pogubljeni su zbog dezerterstva, predaje, pljačke, zlouporabe alkohola ili droga te zbog spolnog odnosa, rekla je. Takva ubojstva su nezakonita, ali će biti skrivena kao državna tajna, rekla je.

Novačenje zatvorenika iz zatvora s visokim stupnjem sigurnosti započelo je u lipnju, a s Prigožinovim putovanjem u Primorsku regiju sada se proteže od Baltika do Pacifika. Pokriva oko 30 oblasti ili regija. Sinoć je stigao izvještaj da je posjetio Spassk-Dalny, oko 6000 milja istočno od Moskve. Oko 200 zatvorenika napisalo je izjave tražeći da idu u borbu.

'Ako pođeš s nama, nema povratka'

Ranije je Prigožin bio u Jakutiji, regiji ozloglašenoj po gulazima iz Staljinove ere. Posjetio je Kaznenu koloniju 6 strogog režima u Mošogolloku i regrutirao nepoznati broj iz ozloglašenog zatvora u kojem se nalaze ubojice, silovatelji, teroristi, pljačkaši i recidivisti.

Uspješni kandidati odvoze se kombijima do najbliže zračne luke, a zatim u vojnu bazu za obuku Wagner prije nego što budu poslani na front. Videozapisi prikazuju zatvorenike koji se prevoze iz zatvora u Kemerovu, u Sibiru, i Udmurtiji, u federalnom okrugu Volga.

Prigožin je snimljen u jednoj kaznionici kako govori: 'Oni koji idu na razgovor i onda sumnjaju - ne trebaju ići Potrebni su nam samo oni uvjereni da se žele boriti, koji se vole boriti, kojima je to potrebno i čija fizička forma to dopušta. Ako krenete prema kombiju [koja vas vodi iz zatvora u rat] i promijenite mišljenje, odnosit ću se prema tome s poštovanjem. To nije kukavičluk, već svjesna odluka. Ali ako pođeš s nama, nema povratka. Nitko se neće vratiti u zatvor.', govorio je.

Ispočetka je pravdao brutalno smaknuće, sad krivi SAD

Svijet je zasmetala nedavna snimka ubojstva maljem osuđenog ubojice koji je postao plaćenik Jevgenija Nužina (55) - no tvrdi se da postoje deseci takvih izvansudskih ubojstava.

Prigožin je ovog tjedna zanijekao da je Wagner ubio Jevgenija Nužina maljem, tvrdeći da je to djelo američkih specijalnih službi. Prethodno je pokušao opravdati ubojstvo 'izdajice', rekavši da je to "pseća smrt za psa".

