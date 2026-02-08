Vučić stigao u Novi Sad, ljudi autobusima dovedeni da mu plješću, dotakao se i Hrvatske

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u nedjelju je nenajavljeno posjetio Sajam zavičaja u Novom Sadu. Iako njegov posjet nije bio najavljen Vučić se popeo na pozornicu i okupljenima održao petominutni govor. Na početku pozdravio okupljene, a posebno se obratio Krajišnicima.

"Trebao bih obići sve štandove, ali to neću ovaj put, moram natrag u Beograd. Htio bih se prije svega zahvaliti za ono što ste prethodnih godina napravili za Srbiju. Znam koliko je teško kad ostaneš bez zavičaja, ali najteže je bez obitelji i naroda, a Srbija je vaša obitelj i vaš narod. Kada vidite što se događa danas u Hrvatskoj, jasno vam je da je ovo bio jedini put da opstanete", poručio je Vučić okupljenima.

Vučić se pohvalio kako je u Novom Sadu jeo studentski sendvič s predsjednikom SNS-a Milošem Vučevićem. "Jutarnji sendvič u Novom Sadu s Milošem i njegovim sinovima Danilom i Mihailom. Sad zajedno među Krajišnike na sajam", napisao je Vučić.

Organizirano pljeskali Vučiću?

Kako Danas neslužbeno doznaje od zaposlenika sajma, moglo se primijetiti da je dio građana doveden malo prije nego što se vučić popeo na pozornicu. Građani su organizirano pljeskali Vučiću, a nakon što je predsjednik napustio manifestaciju i oni su otišli sa sajma.

Prema tvrdnjama građana autobusi su odvozili okupljene koji su bili na sajmu u vrijeme Vučićeva govora.

Vučić je više puta najavljivao dolazak u Novi Sad, u kojemu nije bio još od pada nadstrešnice u studenom 2024. godine. Predsjednik Srbije više je puta obilazio okolna naselja, ali ne i sam grad.

